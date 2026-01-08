कांग्रेस नेता हरि सिंह पटना से गिरफ्तार, मोतीहारी SP ने रखा था 10000 का इनाम
मोतिहारी के कुख्यात अपराधी व कांग्रेस नेता हरि सिंह को पटना से गिरफ्तार किया गया. उनके सिर पर 10000 रुपये का इनाम था. पढ़ें खबर-
Published : January 8, 2026 at 10:31 AM IST
मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में कुख्यात अपराधी और कांग्रेस नेता हरि सिंह उर्फ हरिशंकर सिंह को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है. मोतिहारी पुलिस की विशेष टीम ने यह कार्रवाई की है. गिरफ्तारी के बाद उन्हें मोतिहारी लाया गया है, जहां कोर्ट में पेश किया जाएगा.
कैसे हुई गिरफ्तारी?: सूत्रों के अनुसार हरि सिंह पटना में छिपे हुए थे. स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर विशेष पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया. एसपी स्वर्ण प्रभात ने इसे टीम की मेहनत का परिणाम बताया. यह कार्रवाई जिले में अपराधियों के खिलाफ चल रहे 'स्वर्ण युग' अभियान का हिस्सा है.
पुलिस को लंबे समय से थी तलाश: हरि सिंह छोटा बरियारपुर वार्ड 39 के पार्षद के पति हैं. वह छतौनी थाना कांड संख्या 723/25 में मुख्य आरोपी हैं. उनके खिलाफ अवैध कब्जा सहित चार आपराधिक मामले दर्ज हैं. कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गए थे.
एसपी ने की थी इनाम की घोषणा: मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने 30 दिसंबर 2025 को हरि सिंह पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था. यह घोषणा जनता की मदद से गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए की गई थी. पुलिस ने चेतावनी दी थी कि आत्मसमर्पण न करने पर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी. एसपी ने एक साथ 18 वांछित अपराधियों पर कुल 8 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था.
'स्वर्ण युग' अभियान में सफलता: यह गिरफ्तारी पूर्वी चंपारण में कानून-व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ी सफलता मानी जा रही है. ये कार्रवाई मोतीहारी पुलिस के 'स्वर्ण युग' अभियान की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है. पुलिस ने जनता से इनामी अपराधियों की सूचना देने की अपील की है.
राजनीतिक प्रतिक्रिया:कांग्रेस पार्टी ने इस गिरफ्तारी पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. वहीं स्थानीय भाजपा समर्थक इसे विपक्षी दलों के अपराधियों पर सख्त कार्रवाई बता रहे हैं. एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि सख्ती से जिले में अपराध दर में कमी आई है. अपराधियों में पुलिस का खौफ बढ़ा है. भविष्य में अन्य इनामी अपराधियों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी और पुलिस का अभियान जारी रहेगा.
"यह गिरफ्तारी हमारी विशेष टीम की अथक मेहनत और खुफिया जानकारी का परिणाम है. अपराधियों के खिलाफ 'स्वर्ण युग' अभियान जारी रहेगा. कोई भी कानून हाथ में लेने वाला बख्शा नहीं जाएगा. जनता से अपील है कि इनामी बदमाशों की सूचना दें. कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं." - स्वर्ण प्रभात, एसपी, पूर्वी चंपारण
