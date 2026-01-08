ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता हरि सिंह पटना से गिरफ्तार, मोतीहारी SP ने रखा था 10000 का इनाम

मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में कुख्यात अपराधी और कांग्रेस नेता हरि सिंह उर्फ हरिशंकर सिंह को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है. मोतिहारी पुलिस की विशेष टीम ने यह कार्रवाई की है. गिरफ्तारी के बाद उन्हें मोतिहारी लाया गया है, जहां कोर्ट में पेश किया जाएगा.

कैसे हुई गिरफ्तारी?: सूत्रों के अनुसार हरि सिंह पटना में छिपे हुए थे. स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर विशेष पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया. एसपी स्वर्ण प्रभात ने इसे टीम की मेहनत का परिणाम बताया. यह कार्रवाई जिले में अपराधियों के खिलाफ चल रहे 'स्वर्ण युग' अभियान का हिस्सा है.

पुलिस को लंबे समय से थी तलाश: हरि सिंह छोटा बरियारपुर वार्ड 39 के पार्षद के पति हैं. वह छतौनी थाना कांड संख्या 723/25 में मुख्य आरोपी हैं. उनके खिलाफ अवैध कब्जा सहित चार आपराधिक मामले दर्ज हैं. कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गए थे.

एसपी ने की थी इनाम की घोषणा: मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने 30 दिसंबर 2025 को हरि सिंह पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था. यह घोषणा जनता की मदद से गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए की गई थी. पुलिस ने चेतावनी दी थी कि आत्मसमर्पण न करने पर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी. एसपी ने एक साथ 18 वांछित अपराधियों पर कुल 8 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था.