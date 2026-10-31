रात के अंधरे में सेंट्रल जेल पहुंचकर DM-SP ने की छापेमारी, 200 जवानों के साथ चलाया सर्च ऑपरेशन
बिहार में देर रात सेंट्रल जेल के गेट पर डीएम और एसपी पहुंचे और तलाशी अभियान चलाया. प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : October 31, 2026 at 9:28 AM IST
मोतिहारी : बिहार की मोतिहारी सेंट्रल जेल में देर रात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम ने जेल के सभी वार्डों की ली तलाशी. इस कार्रवाई का नेतृत्व खुद जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने किया. अचानक हुई इस छापेमारी से जेल प्रशासन और बंदियों के बीच हड़कंप मच गया.
डीएम-एसपी ने जेल में देर रात मारा छापा
दरअसल, जेल की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा जेल के अंदर किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रशासन की ओर से यह विशेष तलाशी अभियान चलाया गया. देर रात डीएम और एसपी के नेतृत्व में अधिकारियों की भारी-भरकम टीम पुलिस बल के साथ जेल परिसर पहुंची. इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जेल के अलग-अलग हिस्सों में सघन जांच-पड़ताल की.
200 जवानों के साथ मेगा सर्चिंग अभियान
छापेमारी अभियान में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के अलावा एसडीएम, एसडीपीओ सहित जिले के कई वरीय अधिकारी शामिल रहे. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए करीब 200 पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी. पूरी टीम ने करीब दो घंटे तक जेल के अंदर तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान जेल के विभिन्न वार्डों, बंदियों के रहने वाले स्थानों और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों की बारीकी से जांच की गई.
दो घंटे तक जेल में होती रही सर्चिंग
जेल के अंदर अचानक इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी से जेल परिसर में हलचल तेज हो गई. अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया और जेल की आंतरिक व्यवस्था से जुड़ी जानकारी ली. वहीं, इस पूरी कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि देर रात डीएम और एसपी के नेतृत्व में जेल में छापेमारी की गई.
''देर रात मोतिहारी जेल में छापेमारी अभियान चलाया गया. इस अभियान में एसडीएम, एसडीपीओ समेत करीब 200 पुलिस और सुरक्षा बल के जवान शामिल थे. करीब दो घंटे तक छापेमारी अभियान चलाया गया. इस दौरान जेल से कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ.''- स्वर्ण प्रभात, एसपी, मोतिहारी
छापेमारी में कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं
फिलहाल छापेमारी के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की सक्रियता एक बार फिर सामने आई है. प्रशासन की इस कार्रवाई को जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. जेल के अंदर कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई. सवाल ये है कि प्रशासन ने किस इनपुट पर छापा मारा और क्या उद्देश्य था वह गोपनीय रखा गया है.
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