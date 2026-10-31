ETV Bharat / state

रात के अंधरे में सेंट्रल जेल पहुंचकर DM-SP ने की छापेमारी, 200 जवानों के साथ चलाया सर्च ऑपरेशन

डीएम-एसपी ने जेल में देर रात मारा छापा ( ETV Bharat )

मोतिहारी : बिहार की मोतिहारी सेंट्रल जेल में देर रात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम ने जेल के सभी वार्डों की ली तलाशी. इस कार्रवाई का नेतृत्व खुद जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने किया. अचानक हुई इस छापेमारी से जेल प्रशासन और बंदियों के बीच हड़कंप मच गया.

डीएम-एसपी ने जेल में देर रात मारा छापा