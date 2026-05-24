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जाली नोट के अंतरराष्ट्रीय गिरोह का सरगना गिरफ्तार, भारत-नेपाल बॉर्डर के पास बड़ा एक्शन

सुशील तिवारी भारत, नेपाल और बांग्लादेश में फैले जाली नोट के नेटवर्क का संचालन कर रहा था और लंबे समय से वांछित था. पढ़ें खबर

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जाली नोट गिरोह का सरगना सुशील तिवारी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 24, 2026 at 1:46 PM IST

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मोतिहारी: बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित भारत-नेपाल सीमा पर जाली नोटों के अंतरराष्ट्रीय कारोबार पर सुरक्षा एजेंसियों ने करारा प्रहार किया है. आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ और बिहार STF की संयुक्त टीम ने जाली नोट गिरोह के मुख्य सरगना सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पिछले छह महीने से फरार था.

लंबे समय से वांछित अपराधी: मिली जानकारी के मुताबिक सुशील तिवारी भारत, नेपाल और बांग्लादेश में फैले जाली नोट के नेटवर्क का संचालन कर रहा था. सुरक्षा एजेंसियों के लिए वह लंबे समय से वांछित था. अधिकारियों का कहना है कि इस गिरफ्तारी से अंतरराष्ट्रीय जाली करेंसी गिरोह की कमर टूट गई है.

31 जनवरी को हुआ मामले का खुलासा: दरअसल, इस पूरे नेटवर्क का खुलासा बीते 31 जनवरी को ही हो गया था. मोतिहारी के हरैया थाना में दर्ज मामले में पुलिस ने एक नेपाली नागरिक समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था. उस कार्रवाई में पुलिस ने 25 लाख रुपये की नेपाली जाली मुद्रा और 18 हजार 500 रुपये की भारतीय जाली करेंसी बरामद की थी.

सरगना सुशील हो गया था फरार: आरोपियों के पास से एक दर्जन मोबाइल फोन, पासपोर्ट, मोटरसाइकिल, कार, नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन, औजार और 25 बंडल सादा पेपर भी मिले थे. लेकिन छापेमारी के दौरान गिरोह का सरगना सुशील तिवारी मौके से फरार हो गया था.

दो राज्यों की एसटीएफ को थी तलाश: इसके बाद से ही आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ और बिहार STF उसकी तलाश में जुटी थी. सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर टीम को पता चला कि आरोपी भारत-नेपाल सीमा के पास छिपा है. पुख्ता जानकारी पर छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

"गिरफ्तारी के बाद से सुशील तिवारी से पूछताछ की जा रही है. उसने जाली नोट कारोबार से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं. उसके खिलाफ भारत, नेपाल और बांग्लादेश में जाली नोट से जुड़े कई मामले दर्ज हैं." - जांच अधिकारी

पूरे नेटवर्क की तलाश जारी: अब टीम उसकी निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क की तलाश कर रही है. इसके अलावा जब्त मोबाइल और दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से सीमा पार संचालित जाली करेंसी गिरोह को बड़ा झटका लगा है.

सिंडिकेट पर बड़ी चोट: गौरतलब है कि खुली भारत-नेपाल सीमा का फायदा उठाकर जाली नोट का कारोबार लंबे समय से चल रहा था. लेकिन इस बार सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई से सिंडिकेट पर बड़ी चोट पहुंची है. आम लोगों को भी अब जाली नोट से राहत मिलने की उम्मीद है.



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