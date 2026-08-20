'मेन्यू के अनुसार खाना नहीं मिलता' 20 घंटे से धरने पर बैठे थे Gen Alpha, मोतिहारी DM बोले- 'कार्रवाई होगी'
मोतिहारी के आंबेडकर आवासीय विद्यालय में छात्रों को खाने में कीड़ा मिला. नाराज जेन अल्फा धरने पर बैठ गए थे. रिपोर्ट-रोहित.
Published : August 20, 2026 at 2:01 PM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले के आवासीय विद्यालय में 20 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद अनशन समाप्त हो गया है. जेन अल्फा स्कूल में अव्यवस्था, पढ़ाई और खराब भोजन को लेकर धरने पर बैठे थे. मोतिहारी डीएम तक जब इस बात की सूचना पहुंची तो स्कूल पहुंचकर उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया और बच्चों से अनशन खत्म करने की अपील की.
क्या था पूरा मामला? : मोतिहारी जिले के सुगौली में दक्षिणी सुगांव पंचायत स्थित भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय की बदहाल व्यवस्था के विरोध में छात्र मंगलवार से धरना पर बैठे थे. कुव्यवस्था, घटिया भोजन और पढ़ाई की बदहाल स्थिति से नाराज छात्र करीब 20 घंटे तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे. छात्रों ने विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप भी लगाया.
स्कूल में अव्यवस्था से छात्र नाराज : इस दौरान जब आंदोलन की सूचना जिले के अधिकारियों को लगी तो डीएम सहित सदर एसडीएम अरुण कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार सिंह, सहायक कल्याण निदेशक ललन ऋषि समेत अन्य अधिकारी विद्यालय पहुंचे. अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं. साथ ही विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
क्या बोले छात्र? : छात्रों ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है और भोजन की गुणवत्ता भी खराब रहती है. छात्रों का आरोप है कि ''भोजन की सामग्री में कई बार कीड़े तक निकल चुके हैं.'' बीती रात खराब खाना दिए जाने की शिकायत करने पर एक छात्र को कमरे में बंद कर मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया.
''तीन दिन पहले सीढ़ी की टूटी रेलिंग के कारण एक छात्र नीचे गिर गया था. विद्यालय परिसर में कई नल टूटे मिले, जबकि आरओ खराब पड़ा है. इंटरनेट सुविधा भी ठीक से काम नहीं कर रही है.'' - छात्र, भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय
500 छात्र सिर्फ 300 बेड : स्कूल के एक और छात्र ने अधिकारियों को बताया कि ''आवासीय स्कूल में क्लास 1 से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है. करीब 500 छात्रों का नामांकन हैं, लेकिन बेड की संख्या सिर्फ 300 हैं, यहां एक बेड पर मुश्किल से दो छात्र सो पाते है.''
खाना बनाने वाली टीम को बदलने के निर्देश : छात्रों की शिकायतें सुनकर जब अधिकारियों ने जांच की तो उन्हें जांच में भोजन, साफ-सफाई, पेयजल, आरओ, इंटरनेट और सुरक्षा व्यवस्था में कई खामियां सामने मिलीं. इसके बाद, अधिकारियों ने तत्काल खाना बनाने वाली टीम को बदलने का निर्देश दिया.
छात्रों की मेस कमेटी गठित : साथ ही छात्रों की मेस कमेटी गठित कर प्रतिदिन भोजन की गुणवत्ता की जांच कराने का निर्णय लिया गया. साफ-सफाई, शौचालय, पेयजल, आरओ और सीढ़ी की रेलिंग दुरुस्त कराने का भी निर्देश दिया गया.
सदर एसडीएम अरुण कुमार ने कहा कि ''विद्यालय की अव्यवस्था और कुप्रबंधन की पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी. प्राचार्य की भूमिका की भी जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.''
SDPO ने दिया कार्रवाई का भरोसा : एसडीपीओ दिलीप कुमार सिंह ने छात्रों की समस्याएं सुनीं और व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिलाया. सहायक कल्याण निदेशक ललन ऋषि ने भी जिम्मेदार कर्मियों के रवैये की जांच कर कार्रवाई के संकेत दिए. अधिकारियों के आश्वासन के बाद छात्रों ने करीब 20 घंटे से जारी भूख हड़ताल समाप्त कर किया.
''बच्चों के अनशन की सूचना पर एक टीम स्कूल भेजी गई थी. जांच में खाने की गुणवत्ता खराब पाई गई. इस दौरान खाना बनाने वाली टीम को तत्काल बदल दिया गया है. स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को लिखा गया है.'' - सौरभ सुमन यादव, DM, पूर्वी चंपारण
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