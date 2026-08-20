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'मेन्यू के अनुसार खाना नहीं मिलता' 20 घंटे से धरने पर बैठे थे Gen Alpha, मोतिहारी DM बोले- 'कार्रवाई होगी'

स्कूल में अव्यवस्था से छात्र नाराज ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले के आवासीय विद्यालय में 20 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद अनशन समाप्त हो गया है. जेन अल्फा स्कूल में अव्यवस्था, पढ़ाई और खराब भोजन को लेकर धरने पर बैठे थे. मोतिहारी डीएम तक जब इस बात की सूचना पहुंची तो स्कूल पहुंचकर उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया और बच्चों से अनशन खत्म करने की अपील की. क्या था पूरा मामला? : मोतिहारी जिले के सुगौली में दक्षिणी सुगांव पंचायत स्थित भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय की बदहाल व्यवस्था के विरोध में छात्र मंगलवार से धरना पर बैठे थे. कुव्यवस्था, घटिया भोजन और पढ़ाई की बदहाल स्थिति से नाराज छात्र करीब 20 घंटे तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे. छात्रों ने विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप भी लगाया. छात्रों से बात करते जिले के अधिकारी (ETV Bharat) स्कूल में अव्यवस्था से छात्र नाराज : इस दौरान जब आंदोलन की सूचना जिले के अधिकारियों को लगी तो डीएम सहित सदर एसडीएम अरुण कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार सिंह, सहायक कल्याण निदेशक ललन ऋषि समेत अन्य अधिकारी विद्यालय पहुंचे. अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं. साथ ही विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. क्या बोले छात्र? : छात्रों ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है और भोजन की गुणवत्ता भी खराब रहती है. छात्रों का आरोप है कि ''भोजन की सामग्री में कई बार कीड़े तक निकल चुके हैं.'' बीती रात खराब खाना दिए जाने की शिकायत करने पर एक छात्र को कमरे में बंद कर मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया. ''तीन दिन पहले सीढ़ी की टूटी रेलिंग के कारण एक छात्र नीचे गिर गया था. विद्यालय परिसर में कई नल टूटे मिले, जबकि आरओ खराब पड़ा है. इंटरनेट सुविधा भी ठीक से काम नहीं कर रही है.'' - छात्र, भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय