बिहार में युवक को मारी गोली, पहले सड़क पर की मारपीट फिर गली में ले जाकर दागी गोली
Youth Shot in Motihari: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इस दौरान छह लोग मौजूद थे, पहले युवक के साथ विवाद हुआ जो मारपीट में बदल गया.रिपोर्ट-रोहित राज
Published : November 29, 2026 at 8:54 PM IST
पूर्वी चंपारण: बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी के बलुआ इलाके में आपसी विवाद के बाद एक 21 वर्षीय युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. वहीं, वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है.
सड़क पर युवक के साथ मारपीट
घायल युवक की पहचान रघुनाथपुर निवासी नीरज कुमार, उम्र 21 वर्ष, पिता सुखल शाह के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, नीरज कुमार का कुछ लोगों के साथ पहले सड़क पर विवाद हुआ. देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इस दौरान करीब छह लोग मौजूद थे. पहले सड़क पर युवक के साथ मारपीट की गई. इसके बाद उसे दवा दुकान के पासवाली गली में ले जाया गया, जहां उसे गोली मार दी गई.
इलाके में हड़कंप
गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है.
घटना के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं
इस मामले में हिमांशु कुमार पाण्डेय पर गोली मारने का आरोप लगाया जा रहा है. वह हरसिद्धि थाना क्षेत्र के हरसिद्धि पानापुर का रहने वाला है. जानकारी के अनुसार, हिमांशु के पिता हरसिद्धि थाने की गाड़ी चलाते हैं. हालांकि, इस मामले में उसकी भूमिका और घटना के पीछे की वास्तविक वजह की आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
खोखा बरामद नहीं
घटनास्थल से पुलिस को फिलहाल कोई खोखा बरामद नहीं होने की जानकारी मिली है, जबकि मौके पर खून के निशान मिले हैं. इससे घटनास्थल पर गोलीबारी की घटना के बाद के हालात का पता चलता है. पुलिस आस-पास के सीसीटीवी खंगाल रही है
थाना प्रभारी का बयान
वहीं मामले में टाउन थाना प्रभारी राजीव रंजन ने बताया कि बलुआ इलाके में युवक को गोली लगने की सूचना मिली है. घायल युवक की पहचान नीरज कुमार के रूप में हुई है, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
"पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. मामले में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. शक आधार पर दो लोगों की हरसिद्धि में गिरफ्तार किया गया है इसमें आरोपी भी है पूछताछ चल रही है."- राजीव रंजन, टाउन थाना प्रभारी
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