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बिहार में युवक को मारी गोली, पहले सड़क पर की मारपीट फिर गली में ले जाकर दागी गोली

मोतिहारी में युवक को मारी गोली ( ETV Bharat )

पूर्वी चंपारण: बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी के बलुआ इलाके में आपसी विवाद के बाद एक 21 वर्षीय युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. वहीं, वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है.

सड़क पर युवक के साथ मारपीट