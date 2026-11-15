दिल्ली: कपड़ा शोरूम में चेंजिंग रूम में मिला युवती का शव, गला रेतकर हत्या

दिल्ली: कपड़ा शोरूम में चेंजिंग रूम में मिला युवती का शव, गला रेतकर हत्या
वेस्ट दिल्ली मोती नगर में कपड़े के शोरूम के चेंजिंग रूम में मिला युवती का खून से लथपथ शव, धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या
Published : November 15, 2026 at 11:55 AM IST
नई दिल्ली: वेस्ट दिल्ली के मोती नगर इलाके से शनिवार रात एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक कपड़े के शोरूम के चेंजिंग रूम के भीतर एक लड़की का खून से लथपथ शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. वह इसी शोरूम में काम करती थी. शुरुआती पुलिस जांच में सामने आया है कि युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है.
कैसे दिया गया वारदात को अंजाम?
परिजनों के मुताबिक, शनिवार रात एक युवक कपड़े के शोरूम के अंदर दाखिल हुआ.इससे पहले कि वहां मौजूद अन्य लोग कुछ समझ पाते,आरोपी युवक ने शोरूम में काम करने वाली युवती के पीछे चाकू लेकर भाग, युवती बचने के लिए चेंजिंग रूम में गई, आरोपी ने वही उसका गला रेत दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बड़ी ही चालाकी से शोरूम से फरार होने में कामयाब रहा.
शोरूम में मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची पुलिस
अचानक हुई इस खौफनाक घटना के बाद शोरूम के अंदर और आसपास के बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई. खबर मिलते ही मोती नगर पुलिस की टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और चेंजिंग रूम से युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं.
आरोपी की तलाश और परिवार में मातम
फिलहाल पुलिस शोरूम और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. आरोपी लड़की का एक रिश्तेदार ही बताया जा रहा है. परिजनों का आरोप है कि वह पहले भी हमला कर चुका था. पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
मामले में एडिशनल डीसीपी वेस्ट सौरभ चंद्रा ने बताया कि
हत्या का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है, अरोपी लड़की का जानकार ही है लड़की सही उम्र पता करने के लिए परिजनों से उसके दस्तावेज मांगे गए हैं.- सौरभ चंद्रा, एडिशनल डीसीपी वेस्ट
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