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दिल्ली: कपड़ा शोरूम में चेंजिंग रूम में मिला युवती का शव, गला रेतकर हत्या

मोती नगर के कपड़ा शोरूम में चेंजिंग रूम में मिला युवती का शव ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: वेस्ट दिल्ली के मोती नगर इलाके से शनिवार रात एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक कपड़े के शोरूम के चेंजिंग रूम के भीतर एक लड़की का खून से लथपथ शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. वह इसी शोरूम में काम करती थी. शुरुआती पुलिस जांच में सामने आया है कि युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है.

कैसे दिया गया वारदात को अंजाम?

परिजनों के मुताबिक, शनिवार रात एक युवक कपड़े के शोरूम के अंदर दाखिल हुआ.इससे पहले कि वहां मौजूद अन्य लोग कुछ समझ पाते,आरोपी युवक ने शोरूम में काम करने वाली युवती के पीछे चाकू लेकर भाग, युवती बचने के लिए चेंजिंग रूम में गई, आरोपी ने वही उसका गला रेत दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बड़ी ही चालाकी से शोरूम से फरार होने में कामयाब रहा.