Children's Day 2025: जेल की दीवारों के भीतर पल रहा बचपन, जानिए कैसे बुन रहे नए सपने

गाजियाबाद के जिला कारागार में कैदियों के साथ कुछ बच्चों का भी जीवन नए सिरे से शुरु हो रहा है. क्या है पूरा मामला, जानिए..

बाल दिवस 2025 पर जानें कैसे जेल के अंदर बड़े हो रहे बच्चे
बाल दिवस 2025 पर जानें कैसे जेल के अंदर बड़े हो रहे बच्चे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 13, 2025 at 7:36 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: जब भी हम जेल का नाम सुनते हैं तो अक्सर मन में क्राइम और सजा के ख्याल आते हैं. लेकिन एक जेल ऐसी भी है, जहां ऊंची दीवारों के पीछे मासूमियत न सिर्फ मुस्कुराती है, बल्कि नए सपने भी बुनती है. दरअसल, गाजियाबाद के जिला कारागार में छोटे बच्चे अपनी मां साथ रहते हैं. जेल मैनुअल के अनुसार महिला बंदी अपने 6 साल के बच्चों को जेल परिसर में अपने साथ रख सकती हैं. जेल प्रशासन की तरफ से जेल में रहने वाले बच्चों को सामान्य माहौल उपलब्ध कराने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है.

जिला कारागार में मौजूदा समय में कुल आठ बच्चे हैं. सभी बच्चों की उम्र 6 साल से कम है, जो अपनी मां के साथ रहते हैं. जेल प्रशासन की तरफ से जेल परिसर में ही छोटे बच्चों के लिए क्रेच, बाल वाटिका, खेलकूद करने के लिए जगह, झूले आदि की व्यवस्था की गई है. यहां बच्चों के लिए रंग बिरंगी चित्रकारी और कार्टून बनाए गए हैं. चार साल से कम उम्र के बच्चे जेल में रहकर ही एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल करते हैं, जबकि चार साल की उम्र पूरी होने के बाद बच्चों का दाखिला जेल प्रशासन की तरफ से निजी स्कूलों में करा दिया जाता है.

जिला कारागार में महिला बंदियों के बच्चों को दी जा रही सुविधाएं

दीवारों में कैद नहीं होता बचपन: खास बात यह है कि निजी स्कूलों में दाखिला होने के बाद बच्चों के स्कूल आने-जाने की व्यवस्था भी जेल प्रशासन द्वारा की जाती है. बच्चे रोज सुबह स्कूल यूनिफार्म पहन कर जेल की गेट से निकलते हैं और दोपहर को मुस्कुराते हुए वापस लौटते हैं. यह दृश्य एहसास दिलाता है की बचपन को किसी दीवारों या तालों में कैद नहीं किया जा सकता.

विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं आयोजित: जेल परिसर में रहने वाले बच्चों की पोषण की देखभाल के लिए समय-समय पर जेल प्रशासन की तरफ से न्यूट्रीशनिस्ट को बुलाया जाता है, जो कि बच्चों की उम्र, वजन और स्वास्थ्य के मुताबिक डाइट चार्ट तैयार करते हैं. इसके अलावा, बच्चों के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखा जाता है. जेल प्रशासन की तरफ से विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से बच्चों के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम जेल परिसर में ही आयोजित किए जाते हैं. कभी कहानी सुनाने का सत्र आयोजित किया जाता है, तो कभी कॉम्पटीशन का आयोजन कराया जाता है.

खेलकूद की भी व्यवस्था: जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा के मुताबिक, जिला कारागार गाजियाबाद में 6 साल तक के बच्चे अपनी माता के साथ रह सकते हैं. जिला कारागार गाजियाबाद में आठ ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी मां के साथ रह रहे हैं. महिला बंदियों के साथ रहने वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जेल प्रशासन की तरफ से तमाम कवायद की जाती है. बच्चों की शिक्षा और खेलकूद आदि के लिए जेल परिसर में ही व्यवस्था की गई है. साथ ही उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखा जाता है. विभिन्न सरकारी एजेंसियों; आंगनवाड़ी केंद्र, बेसिक शिक्षा विभाग और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से समग्र प्रयास किया जाता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो.

अभाव न महसूस करें बच्चे: उन्होंने कहा कि जेल परिसर में ही छोटे बच्चों के लिए बाल वाटिका बनी हुई है. यहां पर बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खिलौने और खेलकूद के लिए झूले इत्यादि मौजूद हैं, जिससे कि उनका शारीरिक विकास भी अच्छे से हो सके. जेल परिसर में बच्चों के लिए क्रेच मौजूद है. जेल प्रशासन का प्रयास रहता है की जेल में रहने वाले बच्चे किसी भी तरह का अभाव महसूस ना करें और बड़े होने पर बच्चों को यह एहसास ना हो की बचपन में उन्हें वह सब सुविधा या अवसर नहीं मिल सके जो की अन्य सामान्य बच्चों को उपलब्ध थे.

स्कूल ले जाने की भी व्यवस्था: उन्होंने बताया कि 4 साल की उम्र पूरी करने के बाद बच्चा स्कूल जाने योग्य होता है. जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिला कराया जाता है. जेल प्रशासन द्वारा ही बच्चों को जेल से स्कूल से लाने और ले जाने की व्यवस्था की जाती है. फिलहाल, जिला कारागार गाजियाबाद की तरफ से अपनी मां (बंदी) के साथ रह रहे बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिला कराया गया है, जो प्रतिदिन स्कूल जाते हैं.

ये भी कराया जाता है उपलब्ध: जेल प्रशासन की तरफ से जेल में मौजूद बच्चों की माताओं से समय-समय पर बातचीत की जाती है. उन्हें बच्चों की जरूरत का सभी सामान जेल प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है. जिला कारागार गाजियाबाद की यह सोच इस बात का उदाहरण है कि अगर मन में करुणा हो तो सबसे कठिन स्थान पर भी उम्मीद का पौधा न सिर्फ लगाया जा सकता है बल्कि उसे सींचा भी जा सकता है. बच्चा चाहे कहीं भी जन्मा हो, लेकिन उसे जीवन में समान अवसर, शिक्षा और प्यार का हकदार है.

