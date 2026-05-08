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मदर्स डे विशेष: एक मां जो दूसरे के बच्चों को भी सीखा रही है आदर्श और सम्मान के गुण, एकेडमी में फ्री एंट्री

29 वर्षीय दीपाक्षा जैन एकेडमी संचालित कर रही जहां बच्चे कई तरह की एक्टिविटी सीख रहे. संवाददाता रितेश तंबोली ने की खास बातचीत

Deepaksha Jain Interview
एक मां जो दूसरे के बच्चों को भी सीखा रही है आदर्श और सम्मान के गुण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 8, 2026 at 9:08 PM IST

8 Min Read
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रायपुर: मई के दूसरे रविवार मदर्स डे मनाया जाता है. इस बार हम मदर्स डे पर हम एक ऐसी मां से मिलाने जा रहे हैं जो अपने बच्चों के साथ ही दूसरे के बच्चों को आदर और सम्मान करना सीखा रही है. यह सब करने वाली 29 वर्षीय मां का नाम दीपाक्षा जैन है. दीपाक्षा जैन का एक डेढ़ साल का बेटा भी है. दीपाक्षा जैन ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है.

सिविल इंजीनियरिंग को छोड़कर वे दूसरे बच्चों को आदर और सम्मान के गुण सिखाने के लिए जैनम एकेडमी संचालित कर रही है. जिसमें बच्चे अलग-अलग एक्टिविटी सीख रहे हैं. गीत-संगीत, डांस, स्पोर्ट्स के साथ ही वैदिक मैथ्स की जानकारी भी बच्चे हासिल कर रहे हैं. आइए जानते हैं दीपाक्षा जैन को इस तरह की प्रेरणा कहां से मिली और कब से इसकी शुरुआत हुई.

29 वर्षीय दीपाक्षा जैन एकेडमी संचालित कर रही जहां बच्चे कई तरह की एक्टिविटी सीख रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सवाल: आपने एकेडमी की शुरुआत की है. कौन-कौन से एकेडमी हैं किस तरह की एक्टिविटी होती है. इसको खोलने के पीछे आपका क्या मकसद है?

जवाब: सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि अकादमी खोलने के पीछे सिंपल सा मकसद था कि मैं बच्चों को स्क्रीन फ्री कर सकूं. क्योंकि मेरा भी डेढ़ साल का बेटा है. जब वह बड़ा हो रहा था तब कैमरा मोबाइल टीवी जैसी चीजों पर ज्यादा फोकस रहने लगा था. इसके बाद मैंने एक जैनम एकेडमी स्टार्ट कि इसमें बच्चों को फ्री में एक्टिविटी सिखाती हूं.

बच्चे संस्कार से दूर होते जा रहे हैं. संस्कार बच्चों में दिखाई नहीं दे रहा है. इसी वजह से मैंने एकेडमी की शुरुआत की. हमारे बच्चे संस्कार सीखे हमारी जो पुरानी सभ्यता थी वह उससे मिलजुल कर रहे. इसी तरह से मैं इस सोच को आगे बढ़ाते हुए जैनम एकेडमी स्टार्ट की. लगभग 8 महीने के दौरान मैं 3 से 4 ब्रांच संचालित कर रही हूं. जिसमें बच्चों को अलग-अलग तरह की एक्टिविटी बिल्कुल फ्री दी जाती है. इसके साथ ही संस्कार के क्लास भी फ्री में बच्चों को जॉइन कराया जाता है.

सवाल: आपने जो 4 एकेडमी खोली हैं, उसमें कौन-कौन से एक्टिविटी होती है?

जवाब: इस जैनम एकेडमी में चेस की एक्टिविटी कराती हूं, क्योंकि चेस बच्चों का फोकस बढ़ाता है. कंसंट्रेशन लेवल को हाई करता है. ड्राइंग की भी क्लास होती है. बच्चे इसमें कुछ नया इमेजिंग सीखते हैं. इसके साथ ही कैरम की भी क्लास होती है. ताकि बच्चे एक दूसरे से मिले जुले. म्यूजिक और डांस की क्लास भी होती है. जितनी भी अलग-अलग एक्टिविटी होती है. सभी के लिए अलग-अलग टीचर भी नियुक्त हैं. इस तरह की सभी क्लासेस जैनम एकेडमी में होती है.

सवाल: एकेडमी में वैदिक से संबंधित किस तरह की एक्टिविटी होती है?

जवाब : बच्चों को इसमें वैदिक मैथ्स सिखाया जाता है. इसमें वेदों के बारे में बच्चों को बताया जाता है. या फिर जितनी भी पुरानी चीज हैं. उनको इन बच्चों को बताया जाता है. रामानुज आचार्य जी, चाणक्य जी जैसी महान हस्तियों की जानकारी भी इस वैदिक मैथ्स में बताई जाती है. ताकि बच्चे उनके बारे में जाने और उनसे कुछ सीखें.

सवाल: इस एकेडमी को खोलने के पीछे आपका क्या मकसद था. आपको प्रेरणा कहां से मिली?

जवाब : इसकी प्रेरणा वैसे तो मुझे मेरी मम्मी से मिली है. क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें मोबाइल और टीवी से इतना अवगत नहीं कराया था. हम लोग किसी न किसी तरह की एक्टिविटी में बिजी रहते थे. एक्टिविटी हो गई या फिर क्लासेस हो गए. जब मेरा बेटा बड़ा हुआ तब आजकल यह कम हो गया है. मेरी भी न्यूक्लियर फैमिली है. मां खुद अकेले कितना करेगी. हम कितना सिखाएंगे. बच्चे उतना मानते भी नहीं है. इसलिए मैंने यह एकेडमी ओपन की.

हर मां थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को यहां भेजें. उनको भी लगे कि उनके बच्चे कुछ सीख रहे हैं. घर जाकर बच्चे अपने पैरेंट्स से आदर और सम्मान से बात करें. एक होता है बच्चे आजकल बहुत एग्रेसिव होते जा रहे हैं. फोन या मोबाइल छोड़ने के लिए बोलने पर बच्चे बात नहीं मानते. जब बच्चे इस एकेडमी में आते हैं तो बाकी बच्चों को एक्टिविटी करते हुए देखते हैं. कोई डांस कर रहा है कोई कुछ और कर रहा है, तो बच्चे खुद-ब-खुद सीखते हैं. यह सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे लिए है. आज 50 से अधिक बच्चे इस एकेडमी से कुछ सीखकर निकले हैं. अभी तो यह शुरुआत है.

सवाल: आपने Me And Maa करके कुछ इवेंट भी कराया था. वह किस तरह का इवेंट था. आने वाले समय में उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा?

जवाब: मी एंड मां मेरा फर्स्ट इवेंट था. यह मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके लिए करवाया था जो वर्किंग और नॉन वर्किंग महिलाएं हैं. जो मां हैं, क्योंकि मां बनना ही खुद में एक बहुत बड़े सम्मान की बात है. ऐसी महिलाओं को एक स्टेज और मंच देने की कोशिश थी. मंच के माध्यम से एक मां अपनी लाइफ की जर्नी को बताएं. बच्चों का जब बर्थ होता है कुछ लोगों ने कविता पाठ के माध्यम से कई लोगों ने डांस के थ्रू कई लोगों ने म्यूजिक के थ्रू, इस तरह के माध्यम से मां ने अपने जीवन की जर्नी को व्यक्त किया था.

सवाल: मी एंड मां एक इवेंट आयोजित हो चुका है अगला इवेंट किस तरह का होने वाला है?

जवाब: अगला इवेंट जो मेरा होगा वह जैसे वृद्धाश्रम है, मेरा फोकस अब उसमें रहेगा. क्योंकि वो जो मांएं हैं उन्हें घर से बच्चों ने निकाल दिया है. मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में किए थे. इसी वजह से उनके बच्चे आज यहां तक पहुंच सके. बच्चों को उनका महत्व जानना बहुत जरूरी है. अभी हम एक ऐसा सेशन रखने वाले हैं. हम वहां पर जाएं और उनकी स्टोरी सुनें और उसे पब्लिश करें. जैसे कि आपका चैनल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है. ऐसा करने से बच्चों को गिल्टी फील होगी. कुछ मां को बच्चे अपने साथ ले जाने को तैयार भी हो जाए. अगर ऐसा करने से 4 मां अपने बच्चों के साथ वापस जाते हैं और उन्हें सम्मान मिलता है तो मैं मी एंड मां का एक नया अध्याय स्टार्ट करूंगी.

सवाल: रविवार को मदर्स डे मनाया जाएगा. मदर्स डे को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे. बच्चे मां से क्या चाहते हैं या मां बच्चों से क्या चाहती है ?

जवाब: देखिए एक मां बच्चों से ज्यादा कुछ नहीं चाहती, सिंपल मां चाहती है कि बच्चे उनका सम्मान करें. मां की बात को माने. क्योंकि जो मां होती है वह हर तरीके से अपने बच्चों के लिए सही चीज के बारे में बोलती है. मुझे नहीं लगता की मां कभी गलत हो सकती है तो मैं यह चाहूंगी कि बच्चे आजकल मम्मी की बात नहीं मानते हैं. ज्यादातर बाहर जाना, मां को छोड़ देना, ऐसे में मेरे हिसाब से मदर्स डे एक दिन नहीं होना चाहिए. बल्कि मदर्स डे हमको हर दिन मनाना चाहिए. उसके लिए हम मां के लिए सिंपल सा चीज है कि मेरा बच्चा मेरा बात सुने और समझे और एक मां को सिर्फ सम्मान दे. मां की सिर्फ इतनी सी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा हमेशा हमारा सम्मान करें. वर्तमान परिवेश में मां-बाप भी बच्चों को कम टाइम हीं दे पा रहे हैं. टाइम के इशू आते हैं. ऐसे में पेरेंट्स को बच्चों के लिए एक से दो घंटे का समय निकालना जरूरी है. जिससे कि हम बच्चों को कुछ नया बता या सीखा पाए.

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