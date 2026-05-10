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मदर्स डे स्पेशल: गया की 'फौलादी' मां सविता, जो पंक्चर बनाकर संवार रही बच्चों का भविष्य

पति की दुकान पर सविता ने पंक्चर बनाना सीखा और फिर कमान संभाल ली. पढ़िए मदर्स डे पर एक मां के हौसले की कहानी

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 10, 2026 at 8:10 PM IST

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गयाजी: बिहार के गया के नक्सल प्रभावित इलाके से एक मां के दृढ़ निश्चय, अडिग विश्वास और फौलादी इरादों की कहानी सामने आई है. यहां की सविता रूढ़ियों को तोड़कर पंक्चर बनाने का साहसी काम कर रही हैं. वे अपने बच्चों के सपनों और परिवार के भरण-पोषण के लिए दिन-रात मेहनत कर रही हैं.

मजबूरी बनी फौलाद: सविता डुमरिया प्रखंड के नंदई गांव की रहने वाली है. उसकी शादी वर्ष 2004 में संतोष शर्मा के साथ हुई जिसके बाद तंगहाली और मजबूरी ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया. पति के काम में रुचि न लेने के कारण उन्होंने खुद कमान संभाली.

पति की दुकान,पत्नी का हुनर: पति संतोष शर्मा की दुकान पर सविता ने पंक्चर बनाने की बारीकियां सीखीं और फिर कमान संभाल ली. अब वे न सिर्फ पंक्चर बनाती हैं, बल्कि एक कुशल मैकेनिक की तरह चेन और ब्रेक भी ठीक करती हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

तानाशाही को बनाया शक्ति: शुरुआत में समाज ने महिला होकर पंक्चर बनाने पर तंज कसे, लेकिन सविता ने हार नहीं मानी. उसने अपने काम से लोगों को जवाब देना सीख लिया था. सविता कहती हैं कि मेहनत से कमाना और घर चलाना कोई गुनाह नहीं है. उन्होंने लोगों के तानों को अपनी ढाल बनाकर काम करना जारी रखा.

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दुकान में खड़ी सविता (ETV Bharat)

टोटो से लेकर ट्रैक्टर तक का दम: 2014 तक वे हर प्रकार के वाहनों के पंक्चर बनाने में माहिर हो गईं. आज वे टोटो, स्कॉर्पियो और ट्यूबलेस टायर वाले आधुनिक वाहन आसानी से ठीक करती हैं. सविता की पंक्चर वाली दुकान अब रोज सजती है. जब सविता खुद पंक्चर बनाती है, तो वाहन का मालिक एक महिला के ये काम देखकर हैरान हो जाता है.

सात सदस्यों का 'फौलादी' सहारा: सविता पर तीन बच्चों के साथ पैरालिसिस से पीड़ित सास-ससुर की भी जिम्मेदारी है. सात सदस्यों वाले परिवार का पूरा बोझ उन्हीं के कंधों पर टिका है. यहां तक कि दिव्यांग सास ससुर की दवा और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की भी जिम्मेदारी सविता की है.

संघर्ष से सफलता की नई उड़ान: सविता की जिंदगी आज भी चुनौतियों से भरी है, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने घर-गृहस्थी को पहले से एक बेहतर मुकाम पर पहुंचा दिया है. उनके जीवन का यह सफर मुफलिसी से कामयाबी की ओर बढ़ने वाली एक प्रेरणादायक दास्तां बन चुका है.

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दुकान में खड़ी सविता (ETV Bharat)

"शुरुआत में लोगों ने काफी मजाक उड़ाया. ताने कसे, पर हारे नहीं. अपने काम और अपने मेहनत करके अपनी दुकान चालू रखी है.कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, जो हमको देखकर इतने हैरान हो जाते हैं, कि वह पंक्चर बनाने के ₹50 का बजाए ₹100 देकर चले जाते हैं." -सविता, महिला मैकेनिक

रसोई से दुकान तक का सामंजस्य: सविता के हाथ न केवल रसोई में परिवार के लिए भोजन पकाते हैं, बल्कि वे वाहनों के पंक्चर भी पूरी कुशलता से बनाती हैं. घर और दुकान के बीच उनका यह संतुलन महिला सशक्तिकरण की एक बेमिसाल तस्वीर पेश करता है.

इलाके में 'पंक्चर वाली दीदी' की पहचान: घर के बाहर स्थित उनकी दुकान आज पूरे इलाके में मशहूर हो चुकी है, जहाँ लोग उन्हें 'पंक्चर वाली दीदी' के नाम से जानते हैं.खुद अपने हाथों से काम करने के उनके जज्बे ने उन्हें क्षेत्र में एक अलग और सम्मानित पहचान दिलाई है.

अफसर' बनाने का बड़ा सपना:सविता का सपना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चें अपने पैरों पर खड़े हो जाएं. इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए ही वे दुकान पर पसीना बहाती हैं. जब बच्चे उससे डॉक्टर और पेंटर बनने की बात करते हैं, तो वह उन्हें हौसला देतीं हैं कि मन से पढ़ाई जारी रखो.

गैराज खोलने की उम्मीद: सविता का सपना है कि वह एक बड़ा गैराज खोलें और स्पेयर पार्ट्स भी रखें. वे इस काम के लिए सरकार से मदद की उम्मीद भी रखती हैं

प्रेरणा की मिसाल: मदर्स डे पर सविता की यह कहानी साबित करती है कि मां किसी भी मुश्किल काम को मुमकिन कर सकती है। गया की 'पंक्चर वाली दीदी' आज पूरे बिहार के लिए एक बड़ी प्रेरणा हैं.

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