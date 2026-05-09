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मदर्स-डे विशेष: अपनों के होते हुए भी वृद्ध आश्रम ही सहारा, अपने ही बने यहां तक पहुंचाने की वजह

घर परिवार से दूर रहकर वृद्ध आश्रम में भी खुश है एक मां, मदर्स डे सहित सभी पर्व-त्यौहार करते हैं सेलिब्रेट, रितेश तंबोली की रिपोर्ट

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मदर्स-डे विशेष: अपनों के होते हुए भी वृद्ध आश्रम ही सहारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 9, 2026 at 9:24 PM IST

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रायपुर: मई के दूसरे रविवार को मदर्स सेलिब्रेट किया जाता है. दुनियाभर में इसे हर कोई अपने अंदाज में सेलिब्रेट करता है. मां को गिफ्ट देना या घूमने ले जाना या उनके साथ समय बिताना. लेकिन कुछ ऐसी वृद्ध महिलाएं हैं जिनके अपनों ने ही उन्हें इतना परेशान किया कि वे वृद्ध आश्रम तक आने मजबूर हो गईं. कोई बेटे-बहू से परेशान तो कोई कुंवारे बेटे से ही प्रताड़ित, या कोई अपने पति की मारपीट से इतनी तंग आ गई. आज ETV भारत आपको कुछ ऐसी ही सोचने को मजबूर करने वाली कहानियां बताएगा कि कैसे कोई बुजुर्ग घर से आश्रम तक का सफर तय कर जाता है.

मदर्स-डे विशेष: अपनों के होते हुए भी वृद्ध आश्रम ही सहारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जेठ ने हड़प ली प्रॉपर्टी, पति के दोस्तों ने भी किया परेशान

महिला शीला आइच राय कहती हैं, इस आश्रम में रहते हुए मुझे साढ़े तीन साल हो गए हैं. मेरे आगे पीछे कोई नहीं है. मेरी चार बहन है. मम्मी पापा गुजर गए. मेरी शादी रायपुर में हुई मेरे पति शुरू से बीमार थे. पति के बीमार रहने की वजह से मैं उनकी प्रॉपर्टी को देख नहीं पाई. मेरी प्रॉपर्टी को मेरे जेठ ने हड़प लिया. मेरे पति के दोस्तों के पास ब्याज का कुछ पैसा पड़ा था उसे भी मेरे पति के दोस्तों ने मुझे नहीं दिया. उन्होंने यह कह दिया कि पति की मौत की बाद पत्नी को उसका पैसा मिले ऐसा कोई नियम नहीं है. हां, मोहल्ले वालों जरूर सपोर्ट किया, कोर्ट में केस भी किए, लेकिन उसका भी फायदा नहीं मिला.

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पति के दोस्तों ने भी किया परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बेटे-बहू के टॉर्चर से परेशान कमला

कमला अग्रवाल बताती हैं कि मुझे आश्रम में आए लगभग 3 साल होने वाले हैं. घर में मेरा बेटा और बहू परेशान करते थे. मुझे काफी टॉर्चर किया करते थे. जिसकी वजह से मैंने आश्रम की शरण ली है. मैं 7 महीने का समय वृंदावन में बिताई हूं. मेरी बेटी ने मुझे इस आश्रम का पता दिया था. जिसके बाद मैं यहां पर रहने आई हूं. बेटा बहू छोटी-छोटी बातों पर डांटते थे.

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कुंवारे बेटे से भी परेशान एक मां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पति ने किया परेशान, बेटी की शादी के बाद खुद भी छोड़ा घर

अक्सर महिलाएं अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतिंत रहती हैं. ऐसी ही एक महिला हरजीत कौर सिर्फ अपनी बेटी के घर बसाने के लिए अपनी पति की प्रताड़ना झेलती रही. शादी होकर बेटी जब विदा हुई तो इधर कुछ साल बाद ही हरजीत कौर ने भी अपना घर छोड़कर वृद्ध आश्रम का सहारा ले लिया. जानिए उनकी जुबानी उनकी परेशानी.

मैं इस आश्रम में पिछले 4 साल से हूं. मेरी शादी राजस्थान से अविभाजित मध्यप्रदेश के समय हुई थी. कुछ दिनों के बाद मेरे पति मुझे तंग करने लगे. मेरे पति मम्मी-पापा को भी तंग किया करते थे. लड़ाई झगड़ा करने के साथ ही मुझे घर से निकाल देते थे. लेकिन मेरी बेटी होने के कारण मैं कहीं जा नहीं पाती थी. बेटी की शादी होने के बाद मैं अपने घर को छोड़कर आ गई. मैं यही सोचती थी कि मेरा पति आज नहीं तो कल सुधर जाएगा. लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं लिया. - हरजीत कौर

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पति ने किया परेशान, बेटी की शादी के बाद खुद भी छोड़ा घर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुंवारे बेटे से भी परेशान एक मां

बुजुर्ग भारती ठक्कर कहती हैं, मुझे इस आश्रम में रहते हुए लगभग सवा दो साल हो गए हैं. मैं अपने कुंवारे बेटे की वजह से यहां पर हूं. मेरा बेटा शराब पीने का आदि है. शराब पीने के बाद मेरे साथ गाली गलौज करता था. घर के सामानों को तोड़फोड़ करने के साथ ही मेरे साथ मारपीट भी करता था. उन्हीं करणों की वजह से मैं अपने बेटे से अलग इस आश्रम में रह रही है.

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घर परिवार से दूर, वृद्ध आश्रम बना सहारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आश्रम में सुविधा पूरी, इस तरह मनते हैं त्योहार

बुजुर्ग महिलाओं का कहना है कि घर से ज्यादा अच्छा उन्हें इस आश्रम में लगता है. आश्रम में हर तरह की सुविधा मिलती है. खाने पीने के साथ ही दवाइयां भी यहां पर मिलती है. पहनने के लिए कपड़े भी मिलते हैं. घूमाने के लिए भी ले जाया जाता है. यहां पर कई बच्चे सेलिब्रेट करने आते हैं टीका लगाते हैं और आरती उतारते हैं और खुशी-खुशी मदर्स डे मनाते हैं. इसके साथ ही आश्रम में भजन कीर्तन और कराओके का भी आयोजन होता है.

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मदर्स-डे विशेष: अपनों के होते हुए भी वृद्ध आश्रम ही सहारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दोबारा घर नहीं जाना चाहते बुजुर्ग

लाभांडी बढ़ते कदम आनंद आश्रम के प्रभारी सुनील नारवानी ने बताया कि यहां पर छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की भी वृद्ध रहती हैं. यहां रहने वाली वृद्ध महिला कोई अपने बच्चों से परेशान है कोई अपने पति से परेशान हैं. कोई अपनी बहू से परेशान हूं. ऐसे तमाम तरह की वृद्ध महिला यहां पर रहती हैं. एक बार जो लोग इस आश्रम में आते हैं. वह दोबारा अपना घर नहीं जाना चाहते.

हम अपने आश्रम में उनको अपने मां-बाप स्वरूप मानकर सेवा करते हैं. बुजुर्ग को घर के लोग बुलाते हैं लेकिन वे लोग जाने को तैयार नहीं हैं- सुनील नारवानी, प्रभारी आनंद आश्रम

बुजुर्गों का साफ कहना कि अब हमें आश्रम में अच्छा लगने लगा है. बुजुर्गों को यहां पर पारिवारिक माहौल मिलता है. परिवार के लोग मिलने के लिए यहां पर आते हैं, जिसमें कोई भी बुजुर्गों के परिजन शाम 4 बजे से 6 के बीच इनसे मुलाकात कर सकते हैं.

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