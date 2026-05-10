MOTHERS DAY 2026 : मां की ममता से दूर हुए नवजातों को बाल संरक्षण गृह ने अपनाया, कई बच्चों को मिला परिवार
विभाग की ओर से दो पालना ग्रह संचालित किए जा रहे हैं. इसमें से में एक जनाना अस्पताल व दूसरा बाल संप्रेषण के पास है.
Published : May 10, 2026 at 12:09 PM IST
अलवर : जिले में पिछले तीन सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिससे मां की ममता को शर्मसार होना पड़ा है. गत 3 सालों में अलवर जिले में 13 ऐसे मामले आए, जहां नवजातों को झाड़ियां, सड़क व अस्पताल में छोड़ दिया गया. ऐसे बच्चों के लिए बाल संप्रेषण गृह एक परिवार के रूप में उभरकर सामने आया और वहां रहने वाली आया ने मां बनकर इन नवजातों को दुलार कर मां जैसा प्यार दिया. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया अपनाकर ऐसे कई बच्चों को नया परिवार मिला.
बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारी रविकांत ने बताया कि लोगों से अपील की जाती है कि वह नवजातों को सड़क व किसी ऐसे क्षेत्र में न छोड़ें, जिससे कि वह असुरक्षित रहें. विभाग की ओर से दो पालना ग्रह संचालित किए जा रहे हैं. इसमें से में एक जनाना अस्पताल व दूसरा बाल संप्रेषण के पास है. व्यक्ति नवजातों को असुरक्षित स्थान की जगह पालना गृह में छोड़ें, जिसके बाद इन्हें चिकित्सकिय देख रेख के बाद बाल संप्रेषण गृह में भेजा जा सके. हर बच्चे को जीने और सुरक्षित बचपन का अधिकार है.
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गत 3 सालों में 13 नवजात मिले : बाल अधिकारिता विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 से अप्रैल 2026 तक 13 नवजात परित्यक्त अवस्था में मिले. इनमें से 11 बालिकाएं और दो बालक थे, जो अस्पताल के बाहर, पालना गृह या झाड़ियों में मिले. इसके बाद इन्हें विभाग और पुलिस की मदद से चिकित्सकीय जांच के बाद बाल संप्रेषण गृह में भेजा गया. विभाग का प्रयास रहता है कि हर बच्चे को संरक्षण मिल सके. बाल संप्रेषण गृह में आने वाले कई नवजातों को कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद परिवार मिले हैं.
आया ने निभाया मां का फर्ज : अधिकारी रविकांत ने बताया कि राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी अलवर में 0 से 6 वर्ष तक के अनाथ, परित्यक्त बच्चों का लालन-पालन करने के लिए 6 आया कार्यरत है, जो मां के रूप में सभी बच्चों का विशेष रूप से ख्याल रखती है. यह सभी तीन शिफ्ट में अपना कर्तव्य निभाती हैं, जिससे कि बच्चों को मां के प्यार व दुलार मिल सके, जो उन्हें परिवार से किसी कारणवश नहीं मिल सका. शिशु गृह में जब कभी बच्चा रोता है, तो आया मां की तरह बच्चों को संभालती है.
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संचालन से अब तक दिया जा चुका गोद : विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक अलवर में राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी के संचालन से अप्रैल 2026 तक 52 बच्चों को गोद दिया जा चुका है. इनमें 12 बालक व 37 बालिकाएं हैं. इनमें से 6 बच्चों को विदेशी दंपतियों को भी गोद दिया गया है, जिनमें इटली, स्पेन, यूएई, यूएस व यूके के दंपति को गोद दिए गए हैं. अधिकारियों के अनुसार गोद लेने की प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी तरीके से की जाती है. इस दौरान जांच व दस्तावेजी प्रक्रिया के बाद ही बच्चों को परिवार को सौंपा जाता है. कुछ सालों तक मॉनिटरिंग भी की जाती है.
पालना गृह में बच्चा आने के कुछ मिनट बाद बजती है बेल : पालना गृह में बच्चे को छोड़कर जाने के दो मिनट बाद कंट्रोल रूम में घंटी बजती है. इसके बाद स्टाफ तुरंत पालना गृह में पहुंचता है और स्वास्थ्य जांच के लिए शिशु वार्ड में रख डॉक्टर को सूचित किया जाता है. साथ ही सीडब्ल्यूसी को भी अवगत कराया जाता है. बच्चे की पूर्णतः जांच के बाद चिकित्सक की ओर से बच्चे को स्वस्थ घोषित करने के बाद सीडब्ल्यूसी को सौंपकर शिशु गृह में भेज दिया जाता है.
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