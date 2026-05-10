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MOTHERS DAY 2026 : मां की ममता से दूर हुए नवजातों को बाल संरक्षण गृह ने अपनाया, कई बच्चों को मिला परिवार

मां की ममता से दूर हुए नवजात (प्रतीकात्मक) ( Getty Image )