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मदर्स डे पर विशेष: करनाल के वृद्धाश्रम की माएं आज भी कर रही बच्चों का इंतजार, बोलीं- "त्योहार आते हैं पर कोई मिलने नहीं आता"

मदर्स डे पर करनाल वृद्ध आश्रम की माताओं का दर्द छलक पड़ा. ये माएं आज भी बच्चों की सलामती की दुआ कर रही हैं.

OLD AGE HOME MOTHERS WAIT CHILDREN
करनाल के वृद्धाश्रम की माएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 9, 2026 at 12:31 PM IST

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Updated : May 9, 2026 at 12:36 PM IST

4 Min Read
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करनाल: मां… एक ऐसा शब्द, जिसमें पूरी दुनिया का प्यार समाया होता है. जिसकी गोद में सुकून मिलता है, जिसकी दुआओं से जिंदगी संवरती है. लेकिन सोचिए, जिस मां ने अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही मां वृद्ध आश्रम के एक शांत कमरे में अपने बच्चों के इंतजार में बैठी हो… तो यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, समाज के बदलते रिश्तों का आईना बन जाती है.

मदर्स डे पर जहां दुनिया भर में मां के सम्मान में कार्यक्रम हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्यार और भावनाओं से भरी पोस्ट साझा की जा रही हैं, वहीं करनाल के निर्मल धाम वृद्ध आश्रम से सामने आई कुछ तस्वीरें दिल को भीतर तक झकझोर देती हैं. यहां रहने वाली माताओं की आंखों में अपने बच्चों के लिए आज भी वही ममता है, वही दुआएं हैं… फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये दुआएं घर के आंगन में नहीं, बल्कि वृद्ध आश्रम की दीवारों के बीच मांगी जा रही हैं.

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निर्मल धाम वृद्ध आश्रम (ETV Bharat)

विदेश में रह रहे बच्चे: निर्मल धाम वृद्ध आश्रम में करीब 55 बुजुर्ग माताएं रह रही हैं. इनमें कई ऐसी हैं जिनके बेटे बड़े कारोबारी हैं, कोई अधिकारी है तो कोई विदेश में आलीशान जिंदगी जी रहा है. लेकिन जिन मां-बाप ने उन्हें जिंदगी की हर ठोकर से बचाया, आज वही मां-बाप अकेलेपन के सहारे जिंदगी काटने को मजबूर हैं.

मदर्स डे पर विशेष (ETV Bharat)

"बच्चे खुश रहे, बस यही दुआ है": जब वृद्धाश्रम में रहने वाली दया रानी से मदर्स डे पर उनके बच्चों के बारे में पूछा गया तो उनकी आंखें भर आईं. कांपती आवाज में उन्होंने कहा कि, "अब तो यही आश्रम हमारा घर है और यहां सेवा करने वाले ही हमारा परिवार हैं. बच्चे जब भी आते हैं, कुछ लेने ही आते हैं… देने नहीं.बच्चे जहां भी रहें, खुश रहें… भगवान उन्हें लंबी उम्र दे."

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वृद्धाश्रम की माएं आज भी कर रही बच्चों का इंतजार (ETV Bharat)

"बुजुर्ग ही संस्कारों की आखिरी कड़ी": वृद्धाश्रम में रहने वाली आशा रानी ने ईटीवी भारत से कहा कि, " आज की पीढ़ी अकेले रहने की आदत में रिश्तों से दूर होती जा रही है. बच्चों को लगता है कि बुजुर्ग बोझ हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने के लिए बुजुर्ग बहुत जरूरी हैं."

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करनाल के वृद्धाश्रम की माएं आज भी कर रही बच्चों का इंतजार (ETV Bharat)

"छोड़कर जाते वक्त बेटा भी रोया": वृद्धाश्रम में रहने वाली सावित्री ने कहा कि, "सब कर्मों का खेल है.जब मैं यहां आई थी, मेरा बेटा भी रोया था और मैं भी. मेरा पोता ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन अब आश्रम में रहने वाली महिलाएं और सेवादार ही मेरा परिवार बन चुके हैं."

"त्योहार आते हैं लेकिन कोई लेने नहीं आता: लाजो पिछले पांच साल से आश्रम में रह रही हैं. उन्होंने बताया कि, "घर में झगड़े के बाद बच्चे मुझे यहां छोड़ गए थे. पहले फोन आते थे, अब त्योहारों पर भी सिर्फ इंतजार रह जाता है. पर कोई आता नहीं."

"इनकी सेवा में ही मां का आशीर्वाद": आश्रम में बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करने वाली चंचल कहती हैं कि, "यहां रहने वाली महिलाएं अब मेरा परिवार बन चुकी हैं. इनकी सेवा करके ऐसा लगता है जैसे मुझे कई मांओं का आशीर्वाद मिल रहा हो."

मदर्स डे का सबसे बड़ा संदेश: मदर्स डे सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट, फूल और केक तक सीमित नहीं होना चाहिए. मां-बाप को महंगी सुविधाओं से ज्यादा जरूरत अपनेपन की होती है, उस साथ की होती है जिसके सहारे उन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को संभाला. क्योंकि उम्र के आखिरी पड़ाव में मां-बाप को दवाइयों से ज्यादा जरूरत होती है अपने बच्चों की आवाज की, उनके साथ की और उस एहसास की कि वे आज भी अकेले नहीं हैं.

आज भी इन माताओं की आंखों में अपने बच्चों के लिए वही प्यार है, वही दुआएं हैं, वही इंतजार है… बस फर्क इतना है कि अब ये इंतजार घर की चौखट पर नहीं, वृद्ध आश्रम के एक शांत कमरे में होता है.

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Last Updated : May 9, 2026 at 12:36 PM IST

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