ETV Bharat / state

मदर्स डे पर विशेष: करनाल के वृद्धाश्रम की माएं आज भी कर रही बच्चों का इंतजार, बोलीं- "त्योहार आते हैं पर कोई मिलने नहीं आता"

करनाल के वृद्धाश्रम की माएं ( ETV Bharat )

करनाल: मां… एक ऐसा शब्द, जिसमें पूरी दुनिया का प्यार समाया होता है. जिसकी गोद में सुकून मिलता है, जिसकी दुआओं से जिंदगी संवरती है. लेकिन सोचिए, जिस मां ने अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही मां वृद्ध आश्रम के एक शांत कमरे में अपने बच्चों के इंतजार में बैठी हो… तो यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, समाज के बदलते रिश्तों का आईना बन जाती है. मदर्स डे पर जहां दुनिया भर में मां के सम्मान में कार्यक्रम हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्यार और भावनाओं से भरी पोस्ट साझा की जा रही हैं, वहीं करनाल के निर्मल धाम वृद्ध आश्रम से सामने आई कुछ तस्वीरें दिल को भीतर तक झकझोर देती हैं. यहां रहने वाली माताओं की आंखों में अपने बच्चों के लिए आज भी वही ममता है, वही दुआएं हैं… फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये दुआएं घर के आंगन में नहीं, बल्कि वृद्ध आश्रम की दीवारों के बीच मांगी जा रही हैं. निर्मल धाम वृद्ध आश्रम (ETV Bharat) विदेश में रह रहे बच्चे: निर्मल धाम वृद्ध आश्रम में करीब 55 बुजुर्ग माताएं रह रही हैं. इनमें कई ऐसी हैं जिनके बेटे बड़े कारोबारी हैं, कोई अधिकारी है तो कोई विदेश में आलीशान जिंदगी जी रहा है. लेकिन जिन मां-बाप ने उन्हें जिंदगी की हर ठोकर से बचाया, आज वही मां-बाप अकेलेपन के सहारे जिंदगी काटने को मजबूर हैं. मदर्स डे पर विशेष (ETV Bharat) "बच्चे खुश रहे, बस यही दुआ है": जब वृद्धाश्रम में रहने वाली दया रानी से मदर्स डे पर उनके बच्चों के बारे में पूछा गया तो उनकी आंखें भर आईं. कांपती आवाज में उन्होंने कहा कि, "अब तो यही आश्रम हमारा घर है और यहां सेवा करने वाले ही हमारा परिवार हैं. बच्चे जब भी आते हैं, कुछ लेने ही आते हैं… देने नहीं.बच्चे जहां भी रहें, खुश रहें… भगवान उन्हें लंबी उम्र दे."