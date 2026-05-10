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मदर्स डे; काशी में बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज, घर की संभाली जिम्मेदारी, मां की चिता को दी मुखाग्नि

"पति ने भी छोड़ा साथ" : वाराणसी के दुर्गाकुंड की रहने वाली सुनीता देवी अपनी मां रुक्मणी की इकलौती संतान है. वह बताती हैं कि 5 साल पहले भाई का निधन होने के बाद मां अकेली हो गईं थीं. पिता का साथ 9 वर्ष की आयु में ही छूट गया. सुनीता ने जब मां का ख्याल रखना शुरू किया तो घर में विवाद हुआ और पति ने भी छोड़ दिया.

"मां की बेटी भी हूं और बेटा भी..." : वाराणसी के दुर्गाकुंड की रहने वाली एक बेटी ने बेटे का फर्ज निभाया. परिवार की जिम्मेदारी उठा रही बेटी ने अंतिम समय में मां को कंधा देकर चिता को मुखाग्नि दी. बेटी का कहना है कि मेरी मां के एक बेटा था, लेकिन वह पांच साल पहले ही दुनिया से चला गया. रिश्तेदार तो बहुत हैं, लेकिन मैं ही अपनी मां की बेटी भी हूं और बेटा भी, इसलिए मैंने उनका पूरा ध्यान रखा.

वाराणसी : मां की ममता का कोई मोल नहीं होता. हर दिन मां का है. साल में एक दिन जो पूरे विश्व में मां के लिए एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है. रविवार 10 मई को "मदर्स डे" मनाया जाएगा. लोग अपने-अपने अंदाज में यह दिन सेलिब्रेट करते हैं. बनारस में "मदर्स डे" के एक दिन पहले ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं.

"लोगों के घरों में किया काम" : वह बताती हैं कि हालात यह थे कि अब सुनीता अपनी मां के साथ बिल्कुल अकेली थीं. मां बीमार थी, उनके कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी. बिस्तर पर उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था. हर पल कष्ट में जी रही थीं. मां का ध्यान रखने और इलाज के लिए सुनीता ने लोगों के घरों में काम शुरू किया. वह बताती हैं कि अभी भी घरों में काम ही कर रही हैं. उनके बच्चे नहीं हैं. लगभग 2 सालों से मां की सेवा कर रहीं थीं.

सुनिता को सलाम (Photo Credit; ETV Bharat)

"65 वर्ष की उम्र में मां का निधन" : वह बताती हैं कि मां का ध्यान रखते हुए उनको एक नई उम्मीद बंधी, लेकिन 65 वर्ष की उम्र में शुक्रवार (8 मई) रात उनकी मां का निधन हो गया. पैसे की तंगी के कारण मां की अंत्येष्टि में रुकावट आई तो सामाजिक कार्यकर्ता अमन कबीर ने आगे बढ़कर उनकी मदद की.

बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज (Photo credit: ETV Bharat)

"हरिश्चंद्र घाट पर शव को पहुंचाया" : सामाजिक कार्यकर्ता अमन ने हरिश्चंद्र घाट पर शव को पहुंचाया और सारी तैयारी के साथ सुनीता ने अपनी मां को कंधा देकर अंतिम संस्कार के लिए चिता तक पहुंचाया. चिता पर मां को रखने के बाद एक बेटे की तरह उन्होंने पूरी परंपरा का निर्वहन करते हुए मुखाग्नि दी.

हरिश्चंद्र घाट (Photo credit: ETV Bharat)

"...औलाद मैं ही हूं" : सुनीता का कहना था कि मेरी मां के एक बेटा था, लेकिन वह पहले ही दुनिया से चला गया. रिश्तेदार तो बहुत हैं लेकिन, औलाद मैं ही हूं. मैं ही अपनी मां की बेटी भी हूं और बेटा भी, इसलिए मैंने उनका पूरा ध्यान रखा. उनका इलाज किया और अंतिम समय में उनको मुखाग्नि दी.

सुनीता का कहना है कि हम इतने पैसे वाले नहीं हैं कि अपनी मां के लिए हर व्यवस्था कर पाएं, लेकिन अकेले होने के बाद भी एक बेटी होने के नाते मैंने अपना पूरा फर्ज निभाया और मां को अंतिम विदाई दी.





सामाजिक कार्यकर्ता अमन का कहना था कि आज मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो अपने मां-बाप को आश्रम में छोड़ देते हैं. बीमार होने पर तो उनका साथ कोई नहीं देता, लेकिन सुनीता ने अपने आर्थिक हालत खराब होने के बाद भी छोटे-छोटे काम करके अपने मां का ख्याल रखा. वह बताते हैं कि सुनीता ने एक बेटे का फर्ज निभाकर मां का अंतिम संस्कार किया. यह मदर्स डे पर अपनी मां को एक सच्ची श्रद्धांजलि है.