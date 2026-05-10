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Mothers Day 2026 : आंचल मदर मिल्क बैंक बन रहा है ममता और सेवा का बड़ा केंद्र, अनगिनत मासूमों के लिए जीवनदायक

Mothers Day 2026 : 4 मार्च 2018 को आंचल मदर मिल्क बैंक की शुरुआत की गई थी.

अस्पतला में महिलाओं से बात करती डॉक्टर
अस्पतला में महिलाओं से बात करती डॉक्टर (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 10, 2026 at 10:29 AM IST

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बाड़मेर : थार के रेगिस्तान की तपती रेत में ममता की ऐसी मिसाल सामने आ रही है, जो इंसानियत और मातृत्व दोनों को नई पहचान दे रही है. यहां मां का प्यार सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित नहीं बल्कि उन मासूमों तक भी पहुंच रहा है, जिन्हें किसी कारणवश मां का दूध नसीब नहीं हो पाता है. वर्ष 2018 से बाड़मेर जिला अस्पताल में संचालित हो रहा आंचल मदर मिल्क बैंक आज हजार नवजात शिशुओं के लिए जीवनदायक बन रहा है.

इस बैंक की सबसे बड़ी ताकत वे माताएं हैं, जो अपने बच्चों के साथ-साथ दूसरे मासूमों के जीवन को बचाने के लिए भी आगे आ रही हैं. थार की माताएं समय पर इस बैंक में पहुंचकर अपने दूध का दान करती हैं ताकि कोई भी नवजात मां के दूध से वंचित न रहे. मां का दूध बच्चों के लिए अमृत माना जाता है, लेकिन कई बार परिस्थितियों ऐसी बन जाती है कि कुछ नवजात को अपनी मां का दूध नसीब नहीं हो पता है. ऐसे में यह बैंक उन बच्चों के लिए किसी वरदान से काम नहीं है. इस बैंक में अब तक 17 हजार से अधिक महिलाओं ने डोनर तौर पर पंजीयन करवाया है, जबकि 3520 महिलाएं अपनी स्वेच्छा से करीब 9 लाख 13 हजार मिलीलीटर दूध दान कर चुकी हैं.

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नवजात को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है दूध : बाड़मेर जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हनुमान चौधरी के निर्देशन में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र चौधरी की देखरेख में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में आंचल मदर मिल्क बैंक संचालित किया जा रहा है. इसमें वार्ड प्रभारी पुष्पा कर जबकि मंजू भाटी, गंगा चौधरी और सुशीला चौधरी नर्सिंग स्टाफ के रूप में बेहतरीन सेवाएं दे रही हैं. चिकित्सकों के मुताबिक मां का दूध नवजात के लिए सबसे सुरक्षित और पौष्टिक आहार होता है. जन्म के बाद शुरुआती दिनों में यही दूध नवजात को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और उसके शरीर व मानसिक विकास के लिए लाभदायक रहता है.

6 माह तक इस्तेमाल में लिया जा सकता है दूध
6 माह तक इस्तेमाल में लिया जा सकता है दूध (ETV Bharat Barmer)

दूध संग्रह तय गाइडलाइन के अनुसार : नर्सिंग स्टाफ मंजू भाटी ने बताया कि 4 मार्च 2018 को इस आंचल मदर मिल्क बैंक की शुरुआत की गई थी. इसके बाद से 17664 महिलाओं ने अपना पंजीयन करवाया है, जबकि 3523 महिलाएं दाता के रूप में आगे आई हैं. बैंक में दूध संग्रह की पूरी प्रक्रिया तय गाइडलाइन के अनुसार की जाती है. उन्होंने बताया कि सबसे पहले डोनर महिला के स्वास्थ्य की जांच होती है, जिसमें एचआईवी समेत कई तरह की जांचें शामिल हैं. जांच रिपोर्ट सही आने के बाद स्वस्थ महिलाओं के दूध को ही संग्रहित किया जाता है. इसके बाद जरूरत पड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती कमजोर और प्रीमेच्योर नवजात शिशुओं को दूध दिया जाता है. इसके अलावा आवश्यकता होने पर अनाथालय समेत कम्युनिटी में उन शिशुओं को दिया जाता है, जिनकी मां किसी बीमारी या अन्य कारणो से दूध नहीं पिला पाती हैं.

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दूध -20°C डीप फ्रीज में रखा जाता है
दूध -20°C डीप फ्रीज में रखा जाता है (ETV Bharat Barmer)

6 माह तक इस्तेमाल में लिया जा सकता है दूध : भाटी ने बताया कि मिल्क डोनेट करने को लेकर अभी भी कुछ महिलाओं के मन में भ्रांतियां हैं कि अगर उन्होंने अपना दूध डोनेट किया तो उन्हें अपने बच्चे के लिए दूध नहीं मिलेगा. इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है. महिलाओं को बढ़-चढ़कर आगे आना चाहिए ताकि किसी जरूरतमंद बच्चों के जीवन को बचाया जा सके. नर्सिंग स्टाफ गंगा चौधरी ने दूध पाश्चराइजेशन की पूरी विधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी तरह से जांचा और पाश्चराइज किया गया दूध -20°C डीप फ्रीज में रखा जाता है. पाश्चराइज किए गए दूध को 6 माह तक इस्तेमाल में लिया जा सकता है.

मिल्क डोनर पेमी ने बताया कि मुझे खुशी है कि मेरे साथ-साथ अन्य जरूरतमंद बच्चों को भी मेरा दूध मिल रहा है. वह पिछले कुछ दिनों से अस्पताल के बैंक में अपना दूध डोनेट करने के लिए आ रही हैं. मिल्क डोनेट करने से उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है और वह एकदम स्वस्थ हैं. अन्य महिलाओं को डोनर के रूप में आगे आकर अपना दूध का दान करना चाहिए. आंचल मदर बैंक की स्थापना के बाद से 3523 महिलाएं डोनर के रूप में आगे आई हैं और इनके 912905 मिलीलीटर दूध से 29882 यूनिट बनाया गया है.

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आंचल मदर मिल्क बैंक
आंचल मदर मिल्क बैंक (ETV Bharat Barmer)

बैंक की स्थापना के समय 2018 में 1000 यूनिट अजमेर और जोधपुर भी भेजा गया था. इसके बाद जिला अस्पताल में भर्ती नवजात बच्चों और इसके अलावा कम्युनिटी के बच्चों को उपलब्ध कराया गया. गत अप्रैल माह की बात करें तो बैंक में सर्वाधिक डोनर पेमी ने 2550 ML यानी करीब 85 यूनिट दूध डोनेट किया. इसी तरह बबीता ने 1500 ML यानी 50 यूनिट और नूरी ने 14 ML यानी 47 यूनिट डोनेट किया. फिलहाल इस बैंक में दूध की 6600 यूनिट स्टॉक में है. इस प्रकार अपने आंचल के दूध से थार की यह माताएं साबित कर रही हैं कि ममता का कोई दायरा नहीं होता. उनका ये निस्वार्थ त्याग और समर्पण समाज के लिए प्रेरणा बन रहा है. एक ओर आधुनिक जीवन शैली में रिश्तों की संवेदनाएं कम होती नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर यह माताएं अपने आंचल के दूध से अनगिनत मासूमों को नया जीवन देकर मानवता की मिसाल पेश कर रही हैं.

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