ETV Bharat / state

8 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में चार्जशीट दाखिल; आरोपी की मां ने धुले थे खून से सने कपड़े

गोरखपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म आरोपी और उसकी मां. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: 8 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस ने आरोपी की मां को भी गिरफ्तार किया है, जिसने बेटे को बचाने के लिए उसके खून से सने कपड़े धुले थे. पुलिस अब आरोपी को जल्दी सजा दिलाने के लिए पैरवी तेज करेगी.

SP नार्थ ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बताया कि रेप के गंभीर मामले में पुलिस ने सभी सबूत इकट्ठा किए हैं. आरोपियों को जेल भेजने के बाद कोर्ट में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर दी गई है. फास्ट ट्रैक कोर्ट में पुलिस इस मामले के लिए अर्जी देगी, ताकि सजा कराने के लिए पैरवी तेज की जा सके.

चार्जशीट दाखिल करने में बच्ची के बयान के साथ-साथ पुलिस के पास CCTV फुटेज सहित कई और तरह के साक्ष्य मौजूद हैं. इसके आधार पर वह चार्जशीट दाखिल करने के साथ ही आरोपी को सजा दिलाने में तेजी दिखा रही है.

पीड़िता का बयान दर्ज: पीपीगंज के थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने कोर्ट में पीड़िता के बयान के लिए अर्जी दी थी. कोर्ट के आदेश पर थाना प्रभारी ने अस्पताल में मंगलवार को पीड़िता का बयान दर्ज किया.

बयान के बाद गुरुवार को घटना के सिर्फ 5 दिनों बाद ही पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है. पीड़ित बच्ची का इलाज अभी चल रहा है. उसे कुल 5 टांके लगे हैं, लेकिन हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है.

जयमाला कार्यक्रम से किया अगवा फिर दुष्कर्म: घटना 20 फरवरी 2026 की रात की है. 8 साल की मासूम बच्ची अपने दादा-दादी के साथ सिद्धार्थ नगर जिले से पीपीगंज थाना क्षेत्र में अपने एक रिश्तेदार के घर कार्यक्रम में शामिल होने आई थी.