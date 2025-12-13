ETV Bharat / state

पंकज लगातार मेहनत करता था, सभासद से लेकर यूपी BJP अध्यक्ष पद तक पहुंचाः मां उज्जवला

यूपी भाजपा अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी का नाम फाइनल होने पर मां और परिवार ने जताई खुशी, घर पर जश्न का माहौल

पंकज चौधरी के घर पर खुशी मनाते परिजन.
पंकज चौधरी के घर पर खुशी मनाते परिजन.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

December 13, 2025

गोरखपुर: यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर पंकज चौधरी के घर में खुशी का माहौल है. शेषपुर मोहल्ले में स्थित घर पर परिजन और पड़ोसी जश्न मना रहे हैं. स्थानीय लोग घर पहुंचकर मां, परिवार के लोगों को बधाई दे रहे हैं. इसके साथ ही पंकज चौधरी के स्वागत की भव्य तैयारी में जुटे हैं.

मीडिया से बातचीत करते हुए मां उज्जवला चौधरी ने कहा कि 'पंकज लगातार मेहनत करता रहता था. उसके बड़े भाई का आशीर्वाद है कि वह नए मुकाम पर पहुंचा है. भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना, हमारे लिए गर्व की बात है. वह सभासद से लेकर यहां तक का सफर तय किया है. इसके लिए उसने बड़ी मेहनत की है. मां ने कहा कि परिवार में खुशी का माहौल है. हमने कभी नहीं सोचा था कि पंकज को इतना बड़ा पद मिलेगा. एक सभासद से लेकर आज पार्टी का अध्यक्ष बेटा बना है, बहुत खुशी है.'

यूपी बीजेपी अध्यक्ष के घर पर मना जश्न. (ETV Bharat)

वहीं, पोती का कहना है कि दादाजी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, हमें बहुत खुशी है. बहू का कहना है कि पीएम मोदी और योगी को धन्यवाद देते हैं कि ससुर जी पर विश्वास करके उनको प्रदेश का बागडोर संभालने के लिए दिया है. यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है. घर पर आए लोगों का कहना है कि पंकज चौधरी एक मिलनसार व्यक्ति हैं. लोगों की मदद करते हैं और लगातार राजनीति में सक्रिय रहते हैं.

बहू हिमांगी चौधरी ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा पद चाचा जी को मिलेगा. योगी जी और अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी मिलकर यूपी का कायापलट करेंगे. हम सब चाचा के आने की तैयारी कर रहे हैं. जब वह गोरखपुर आएंगे तब उनका खूब स्वागत किया जाएगा. परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी है. वह बड़े ही परिश्रमी व्यक्ति हैं.

पड़ोसी डॉ. किरन श्रीवास्तव ने कहा कि पंकज चौधरी मेबेहद ही मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं. काम के प्रति ईमानदार और सजग रहने वाले इंसान हैं. वह मेरे भाई जैसे हैं, मैं उन्हें बचपन से जानती हूं. प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बहुत खुशी है. इसके पहले जब वह भारत सरकार में राज्य मंत्री बने थे तो भी हम लोगों को बड़ी खुशी मिली थी.

पड़ोसी सुशील अग्रहरि ने कहा कि पूरे मोहल्ले वासियों को बहुत ही खुशी है. हम उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, जब पंकज चौधरी का स्वागत करने का अवसर मिलेगा. सबके सुख-दुख में खड़े रहने वाले पंकज चौधरी पार्टी को भी आगे ले जाएंगे. उनके आगमन पर पूरे गोरखपुर को फूलों से सजाएंगे. दीपावली की तरह दिये भी जलाएंगे.

