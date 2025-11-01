ETV Bharat / state

इस शुभ मुहूर्त पर होगा तुलसी विवाह, जानें क्या है पूजन सामग्री और महत्व, वैवाहिक जीवन में खुशहाली का ये है खास उपाय

करनाल: सनातन धर्म में तुलसी का विशेष महत्व होता है. तुलसी को मां का दर्जा दिया गया है. जिसके चलते विधिवत रूप से तुलसी माता की पूजा अर्चना करने का विधि विधान होता है. तो वहीं सनातन धर्म में तुलसी का विवाह करवाने का भी विशेष महत्व होता है. देव उठानी एकादशी से अगले दिन तुलसी विवाह करवाया जाता है. तुलसी विवाह के अवसर पर माता तुलसी और विष्णु भगवान के शालिग्राम स्वरूप का विवाह विधिवत रुप से करवाना काफी शुभ माना जाता है. इस दिन चातुर्मास की भी समाप्ति होती है और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं.

कब है तुलसी विवाह: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि "कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है. इस बार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 2 नवंबर को सुबह 7:31 से शुरू होगी. जबकि इसका समापन 3 नवंबर को सुबह 5:07 पर होगा. इसलिए तुलसी विवाह 2 नवंबर को ही मनाया जाएगा. तुलसी विवाह शाम के समय होता है, शुभ मुहूर्त का समय शाम को 5:35 से शुरू होकर 6:01 तक रहेगा. वहीं, दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 9:39 से शुरू होकर 11:00 तक अमृत काल मुहूर्त होगा. जबकि तीसरा शुभ मुहूर्त 1:55 से शुरू होकर 2:39 तक विजय मुहूर्त होगा. इस मुहूर्त के दौरान तुलसी माता की पूजा अर्चना करना काफी अच्छा होगा".

तुलसी विवाह का महत्व: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि "तुलसी माता को सनातन धर्म में मां का दर्जा दिया गया है. इसलिए तुलसी के पौधे या गमले की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है. तुलसी विवाह कन्यादान के समान पुणे देने वाला माना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी जिसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है. उनका विवाह होता है, इससे घर में सुख समृद्धि आती है. वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है. इस दिन माता तुलसी को दुल्हन की तरह और शालिग्राम भगवान को दूल्हे की तरह तैयार किया जाता है. इस दिन भगवान शालिग्राम और मां तुलसी का विवाह करवाया जाता है".