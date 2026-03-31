पति की हत्या के बाद से खामोश थी पत्नी, 7 दिन बाद बच्चों के साथ उठाया खौफनाक कदम
7 दिन पहले बीच सड़क पर पति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. सदमे में पत्नी ने सामूहिक आत्महत्या का प्रयास किया.
Published : March 31, 2026 at 1:34 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास में पति की हत्या के बाद सदमे में रह रही पत्नी ने खौफनाक कदम उठाया है. पत्नी ने अपने दो बच्चों के साथ जान देने की कोशिश की. जब कमरे में काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसी पहुंचे. उन्होंने देखा कि तीनों के मुंह से झाग निकल रहा है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.
मां ने दो बच्चों के साथ की जान देने की कोशिश: जानकारी के अनुसार पहले महिला ने खुद जहरीला पदार्थ खाया और फिर अपने दो बच्चों को भी दूध में मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद जब तबीयत बिगड़ने लगी तो आनन-फानन में किसी तरह तीनों को निजी क्लीनिक में एडमिट कराया गया. मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है.
हालत नाजुक: स्थानीय लोगों ने तीनों को सासाराम के राज कॉलोनी स्थित एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत बिगड़ती देख तीनों को वाराणसी रेफर किया गया है. बताया जाता है कि महिला, उसकी 4 साल की बेटी और डेढ़ साल के बेटे की स्थिति नाजुक है.
24 मार्च को पति की हुई थी हत्या: बता दें कि 24 मार्च को सासाराम के मुरादाबाद में एक जमीन के खरीद-बिक्री के मामले में दिन दहाड़े महिला के पति की तालिबानी स्टाइल से सड़क पर घसीटते हुए मारपीट कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि वारदात का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था. इस वारदात के बाद से पत्नी डिप्रेशन में थी. किसी से बातचीत नहीं कर रही थी.
"बेटी अपने पति की मौत के बाद से बहुत परेशान रहती थी. किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी. अगर समय पर हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई होती, तो शायद आज यह घटना नहीं होती."- पीड़िता की मां
कमरे में बेसुध मिला परिवार: ऐसे में मृतक की विधवा ने खुद जहरीला पदार्थ खा लिया और साथ ही दोनों बच्चों को भी दूध में मिलाकर पिला दिया. इसके बाद तीनों की तबीयत काफी हद तक बिगड़ गई. देर तक कमरे में किसी प्रकार की हलचल नहीं होने के बाद आसपास के लोगों को शक हुआ और तीनों को जब कमरे से निकाला गया तो तीनों बेसुध पाए गए.
"इन लोगों ने जिंक सल्फाइड नामक रसायन का सेवन किया है. जिसे ज्यादातर लोग अनाज में कीड़े नहीं लगने के लिए उपयोग करते हैं. महिला की स्थिति नाजुक है, जबकि दोनों बच्चे खतरे से बाहर हैं."- डॉ. चितरंजन सिंह, निजी चिकित्सक
पति के हत्यारों को तलाश रही पुलिस: फिलहाल, गांव में इस घटना के बाद दहशत और शोक का माहौल है. पुलिस पहले से दर्ज हत्या के मामले में अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है. वहीं इस नई घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
आत्महत्या समाधान नहीं: आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है. अगर किसी समस्या से आप परेशान हैं और इस तरह का ख्याल आता है तो अपने दोस्त या रिश्तेदार या फिर किसी शुभचिंतक से बात करें. उनको अपनी मन:स्थिति के बारे में बताएं और मदद मांगे. इससे भी समस्या का हल नहीं होता है तो दिए गए इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें.
"पारिवारिक तनाव में एक महिला के द्वारा दो बच्चों संग जहर का सेवन करने की सूचना मिली है. मौके पर टीम को भेजा गया है. महिला व बच्चों की स्थिति को देखते हुए बनारस रेफर कर दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है."- कुमार वैभव, एसडीपीओ सासाराम
- स्नेहा फाउंडेशन हेल्पलाइन नंबर- 04424640050 (24x7 उपलब्ध)
- जीवन आस्था हेल्पलाइन- 18002333330
- टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर- 1800914416
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