ETV Bharat / state

पति की हत्या के बाद से खामोश थी पत्नी, 7 दिन बाद बच्चों के साथ उठाया खौफनाक कदम

रोहतास: बिहार के रोहतास में पति की हत्या के बाद सदमे में रह रही पत्नी ने खौफनाक कदम उठाया है. पत्नी ने अपने दो बच्चों के साथ जान देने की कोशिश की. जब कमरे में काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसी पहुंचे. उन्होंने देखा कि तीनों के मुंह से झाग निकल रहा है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

मां ने दो बच्चों के साथ की जान देने की कोशिश: जानकारी के अनुसार पहले महिला ने खुद जहरीला पदार्थ खाया और फिर अपने दो बच्चों को भी दूध में मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद जब तबीयत बिगड़ने लगी तो आनन-फानन में किसी तरह तीनों को निजी क्लीनिक में एडमिट कराया गया. मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है.

हालत नाजुक: स्थानीय लोगों ने तीनों को सासाराम के राज कॉलोनी स्थित एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत बिगड़ती देख तीनों को वाराणसी रेफर किया गया है. बताया जाता है कि महिला, उसकी 4 साल की बेटी और डेढ़ साल के बेटे की स्थिति नाजुक है.

24 मार्च को पति की हुई थी हत्या: बता दें कि 24 मार्च को सासाराम के मुरादाबाद में एक जमीन के खरीद-बिक्री के मामले में दिन दहाड़े महिला के पति की तालिबानी स्टाइल से सड़क पर घसीटते हुए मारपीट कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि वारदात का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था. इस वारदात के बाद से पत्नी डिप्रेशन में थी. किसी से बातचीत नहीं कर रही थी.

"बेटी अपने पति की मौत के बाद से बहुत परेशान रहती थी. किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी. अगर समय पर हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई होती, तो शायद आज यह घटना नहीं होती."- पीड़िता की मां

कमरे में बेसुध मिला परिवार: ऐसे में मृतक की विधवा ने खुद जहरीला पदार्थ खा लिया और साथ ही दोनों बच्चों को भी दूध में मिलाकर पिला दिया. इसके बाद तीनों की तबीयत काफी हद तक बिगड़ गई. देर तक कमरे में किसी प्रकार की हलचल नहीं होने के बाद आसपास के लोगों को शक हुआ और तीनों को जब कमरे से निकाला गया तो तीनों बेसुध पाए गए.

"इन लोगों ने जिंक सल्फाइड नामक रसायन का सेवन किया है. जिसे ज्यादातर लोग अनाज में कीड़े नहीं लगने के लिए उपयोग करते हैं. महिला की स्थिति नाजुक है, जबकि दोनों बच्चे खतरे से बाहर हैं."- डॉ. चितरंजन सिंह, निजी चिकित्सक