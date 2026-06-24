घरेलू कलह में मां ने बच्चे को जमीन पर पटका, अस्पताल में इलाज के बाद बची जान
सूरजपुर में मां ने अपने डेढ़ साल के बच्चे को जमीन पर पटक दिया,राहत की बात ये है कि इलाज के बाद बच्चा ठीक है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 24, 2026 at 12:30 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां मां ने घरेलू विवाद से परेशान होकर अपने ही डेढ़ साल के मासूम बच्चे को जमीन पर पटक दिया.इस घटना के बाद बच्चे के सिर और नाक में गंभीर चोटें आई हैं.राहत की बात ये रही कि समय पर इलाज मिलने से बच्चे की हालत अब सामान्य बताई जा रही है.
पारिवारिक कलह में खौफनाक कदम
पूरा मामला सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव का है. यहां घरेलू कलह के कारण मां ने गुस्से में अपने मासूम बच्चे को जमीन पर पटक दिया. घटना के बाद परिजन आनन-फानन में बच्चे को लेकर जिला चिकित्सालय सूरजपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया.जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन अजय मरकाम ने बताया कि घरेलू विवाद के दौरान मां ने बच्चे को पटकने की जानकारी मिली है.
बच्चे के सिर और नाक में चोटें आई थीं, जिसके बाद उसका उपचार किया गया.चोट वाली जगह पर टांके लगाए गए.फिलहाल बच्चे की स्थिति सामान्य है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया गया -अजय मरकाम, सिविल सर्जन
पुलिस में नहीं दर्ज हुई शिकायत
वहीं इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है.ग्रामीणों की माने तो घरेलू विवाद में मासूम बच्चे के साथ क्रूरता करना कितना सही है.हालांकि इस मामले में अभी तक रामानुजनगर थाने में किसी भी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस का कहना है कि अगर शिकायत मिलती है तो मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.फिलहाल बच्चा स्वस्थ है और परिजनों के साथ है। घटना ने एक बार फिर घरेलू विवाद और उसके चलते बच्चों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
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