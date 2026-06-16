मुरादाबाद में बाइक सवार परिवार हादसे का शिकार, मां, तीन साल का बेटा और बहन की मौत
पति भी गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 7:22 PM IST|
Updated : June 16, 2026 at 7:44 PM IST
मुरादाबाद: जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में मां और उसका तीन साल का बच्चा भी शामिल है. हादसे में एक व्यक्ति घायल है, जिसका उपचार चल रहा है.
घटना मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र के बाईपास की है. बताया जाता है कि संभल निवासी जुनैद (35) अपनी पत्नी सिमरन (32), साली मंतशा (21) और 3 वर्षीय बेटे दानियाल के साथ रामपुर की तरफ जा रहा था. इसी दौरान रोडवेज बस की चपेट में आकर जुनैद और उसका परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया जाता है कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जुनैद, उसकी पत्नी और साली गंभीर रूप से घायल हो गईं. पुलिस ने तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों महिलाओं की मौत हो गई. जुनैद गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज किया जा रहा है.
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि एक बाइक पर संभल निवासी जुनैद और उसका परिवार सवार होकर रामपुर की तरफ जा रहा था. मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के बाईपास पर एक रोडवेज बस ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जुनैद की पत्नी, साली और उसके 3 वर्ष बेटे की मौत हो गई है, जबकि जुनैद का इलाज चल रहा है. बताया कि हादसे के बाद बस का ड्राइवर मौके से फ़रार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है.
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