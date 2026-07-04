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बेटे के लिए मां ने की पढ़ाई, फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहा गुंजन भी बनेगा आईआईटियन...आंखें भी कमजोर

कोटा: बिहार के सीतामढ़ी से कोटा पढ़ने की जिद कर गुंजन कुमार आया था, लेकिन उसे न्यूमोथोरैक्स बीमारी यानी फेफड़े सुकड़ने की बीमारी थी. पढ़ाई के दौरान वह 2 साल कोटा रहा, लेकिन जेईई एक्जाम के पहले उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह 3 महीने बेड पर रहा. इस दौरान उसकी मां गुंजा ने ही ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया और उसे भी दिखाया. यहां तक कि उसके लिए ऑनलाइन लेक्चरर्स से नोटस भी बनाए. इसकी बदौलत गुंजन सिलेक्ट हुआ. उसकी जेईई एडवांस्ड में दिव्यांग कैटेगिरी में ओबीसी कैटेगरी रैंक 50 और काॅमन रैंक 120 है. गुंजन को आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन मिल गया है.

मां ने बेटे के लिए की पढ़ाई: गुंजा का कहना है कि उन्होंने बीएड की पढ़ाई की है, लेकिन नौकरी नहीं की. वे गृहणी ही हैं. गुंजन का पढ़ाई में नुकसान नहीं हो, इसके लिए ऑनलाइन वीडियो दिखाए और खुद ने भी इन क्लासेज के नोट्स बनाए. गुंजन के लिए बरसों बाद फिर से पढ़ाई की. उसके पिता राजनारायण प्रसाद बाॅर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में इंजीनियर हैं. उसका छोटा भाई भी कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा है. निजी इंस्टीट्यूट के निदेशक नवीन माहेश्वरी ने बताया कि कोटा स्टूडेंट्स ही नहीं पेरेन्ट्स के लिए भी रियल मोटिवेशन है. कोटा शहर केवल परीक्षा की तैयारी नहीं करता है. इस तरह से स्टूडेंट में आत्मविश्वास भी भरता है. गुंजन की कहानी विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए प्रेरणा है.

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9.5 नंबर का चश्मा, 70 फीसदी ही रोशनी: गुंजन की आंखें कमजोर हैं. उसकी आई–साइट केवल 70 फीसदी है. इस कारण 9.5 नम्बर का चश्मा लगा हुआ है. जेईई मेन में 91.8 पर्सेन्टाइल स्कोर किया. गुंजन ने कहा कि परिस्थितियां हमेशा हमारे सपोर्ट में नहीं रहती. परीक्षा सिर्फ पढ़ाई की ही नहीं, हौसले की भी होती है. मैंने तय किया था कि कोटा में पढ़कर आईआईटी-जेईई क्रेक करनी है और इसके लिए पूरी कोशिश की. बीमार हुआ, तो मां ने जो सपोर्ट किया, वो परीक्षा से पहले बहुत काम आया. फैकल्टीज ने गाइड किया, तो सफल हो सका. इसलिए हौसला बनाए रखते हुए स्टूडेंट्स को हमेशा आगे की सोचनी चाहिए.