बेटे की चाह में हत्यारिन बनी मां, एक दिन की नवजात बेटी की गला घोंटकर ले ली जान
अशोकनगर जिला अस्पताल का मामला. पुलिस ने एक दिन की नवजात बच्ची की गला दबाकर हत्या मामले का किया खुलासा. मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 10:56 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 11:02 PM IST
अशोकनगर: मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिला अस्पताल में नवजात बच्ची की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिसमें एक मां ने बेटे की चाह में अपनी एक दिन की नवजात बेटी का गला घोट कर हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार महिला की 2 साल की एक और बेटी थी. मामले में पुलिस ने नवजात की मां पर हत्या का ममला दर्ज किया है.
सिर्फ एक ही रात जीवित रही, दूसरे दिन कर दी हत्या
चंदेरी से 10 किलोमीटर दूर सकरावा गांव की रहने वाली भावना विश्वकर्मा शुक्रवार को प्रसव पीड़ा के चलते जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी. जहां शुक्रवार को उसने एक बेटी को जन्म दिया. शनिवार की दोपहर 3 बजे उसने अपने परिजनों को बताया कि नवजात के मुंह से खून निकल रहा है. इसके बाद प्रसूता की सास राजनबाई नवजात को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पोस्टमार्टम में हुई हत्या की आशंका
जब नवजात का परीक्षण डॉक्टर ने किया और उसे मृत घोषित कर दिया. लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान जब डॉक्टर ने नवजात को देखा, तो उसके गले पर उंगलियों के निशान बने हुए थे. इस आधार पर प्राथमिक तौर पर ही पोस्टमार्टम में नवजात की गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई गई थी. पुलिस ने प्राथमिक तौर पर मामले की जांच-पड़ताल करना शुरू किया. कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस का नवजात की मां और दादी पर गहरा गया. पुलिस ने आसपास वार्ड में भर्ती लोगों से पूछताछ की. जैसे ही महिला जिला अस्पताल से छुट्टी हुई पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी.
4 घंटे में टूट गई मां, खुद ही खोल दिया हत्या का राज
जब पुलिस ने भावना से पूछताछ शुरू की और कई तरह के क्रॉस क्वेश्चन किए. चार घंटे की चुप्पी के बाद आखिरकार वह टूट गई और अपनी नवजात बेटी की हत्या का पूरा चक्रव्यूह पुलिस के सामने उगल दिया. भावना ने बताया कि उसने ही अपनी नवजात बेटी का अंगूठा और उंगलियों से गला दबाकर हत्या की है.
परिजन और रिश्तेदारों के तानों से डर के रची साजिश
पुलिस की पड़ताल में कुछ अहम खुलासे हुए हैं. जिसमें भावना ने बताया कि जब उसको दो साल पहले एक लड़की हुई थी. तब परिवार और रिश्तेदारों ने कई तरह के तंज कसे थे. इस बार जब वह अस्पताल में भर्ती हुई तो उसकी इच्छा बेटे की थी. लेकिन डिलीवरी के बाद उसको पता चला कि उसको बेटी हुई है, तो उसे फिर से परिवार और रिश्तेदारों को तानों की चिंता सताने लगी. जिसके कारण उसने अपनी एक दिन की नवजात बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी.
नवजात की मां पर हत्या का मामला दर्ज
पूरे मामले में अशोकनगर एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने प्रेसवार्ता कर नवजात की हत्या के मामले में खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी लगने के बाद से ही पुलिस सक्रिय हो गई थी. मामला बेहद पेंचीदा था, इसके बावजूद कोतवाली पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया. जिसके आधार पर नवजात की मां पर हत्या का मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया गया है. इसमें और भी तथ्यों पर जांच की जा रही है. हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.