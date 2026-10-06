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बेटे की चाह में हत्यारिन बनी मां, एक दिन की नवजात बेटी की गला घोंटकर ले ली जान

मां ने नवजात बेटी की गला घोंटकर कर दी हत्या ( ETV Bharat )

अशोकनगर: मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिला अस्पताल में नवजात बच्ची की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिसमें एक मां ने बेटे की चाह में अपनी एक दिन की नवजात बेटी का गला घोट कर हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार महिला की 2 साल की एक और बेटी थी. मामले में पुलिस ने नवजात की मां पर हत्या का ममला दर्ज किया है.

सिर्फ एक ही रात जीवित रही, दूसरे दिन कर दी हत्या चंदेरी से 10 किलोमीटर दूर सकरावा गांव की रहने वाली भावना विश्वकर्मा शुक्रवार को प्रसव पीड़ा के चलते जिला अस्पताल में भर्ती हुई थी. जहां शुक्रवार को उसने एक बेटी को जन्म दिया. शनिवार की दोपहर 3 बजे उसने अपने परिजनों को बताया कि नवजात के मुंह से खून निकल रहा है. इसके बाद प्रसूता की सास राजनबाई नवजात को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. अशोकनगर एसपी राजीव कुमार मिश्रा (ETV Bharat) पोस्टमार्टम में हुई हत्या की आशंका जब नवजात का परीक्षण डॉक्टर ने किया और उसे मृत घोषित कर दिया. लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान जब डॉक्टर ने नवजात को देखा, तो उसके गले पर उंगलियों के निशान बने हुए थे. इस आधार पर प्राथमिक तौर पर ही पोस्टमार्टम में नवजात की गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई गई थी. पुलिस ने प्राथमिक तौर पर मामले की जांच-पड़ताल करना शुरू किया. कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस का नवजात की मां और दादी पर गहरा गया. पुलिस ने आसपास वार्ड में भर्ती लोगों से पूछताछ की. जैसे ही महिला जिला अस्पताल से छुट्टी हुई पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी.