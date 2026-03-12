ETV Bharat / state

लखनऊ में डबल मर्डर का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

महिला को दुष्कर्म के बाद व बेटे को पानी के टब में डुबोकर मारा डाला था, पैर में गोली लगी.

मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी किशन रावत
मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी किशन रावत (Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 7:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: मोहनलाल गंज के सिसेंडी डबल मर्डर का आरोपी किशन रावत को पुलिस ने बुधवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है. पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार बरामद कर उसे जेल भेज दिया है. बता दें कि आरोपी ने दुष्कर्म के इरादे से घर में घुसकर महिला और उसके दिव्यांग बेटे की हत्या की थी.

डीसीपी दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया, ​पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्या का आरोपी किशन रावत हुलासखेड़ा से खुजौली की ओर नहर के रास्ते भागने की फिराक में है. बाजखेड़ा ईंट भट्टे के पास पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया, तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया. आत्मरक्षार्थ पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में एक गोली आरोपी किशन के पैर में लगी और वह गिर पड़ा. पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में लेकर सीएचसी मोहनलालगंज पहुंचाया.

दुष्कर्म के बाद की हत्या: डीसीपी ने बताया कि ​पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो सच सामने आया वह बेहद खौफनाक है. आरोपी किशन रावत सिसेंडी का ही रहने वाला है. कुछ दिन पहले वह दुष्कर्म की नीयत से महिला के घर में घुसा था. विरोध करने पर उसने मां-बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. साक्ष्य छुपाने के लिए उसने महिला को बाथरूम के टब में डुबो दिया था, जिससे मौत का कारण कुछ और लगे.
​​

TAGGED:

ENCOUNTER IN LUCKNOW
लखनऊ डबल मर्डर
LUCKNOW DOUBLE MURDER
LUCKNOW NEWS
LUCKNOW ENCOUNTER NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.