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मां-बेटा ही निकले चिट्टा तस्कर, पुलिस ने घर से दबोचा, अलमारी से मिली नशे की बड़ी खेप

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है की नशे का ये नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे.

Mother Son Arrested chitta
नशे की बड़ी खेप के साथ मां-बेटा गिरफ्तार (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 1:38 PM IST

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ऊना: नशे के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है. ऊना में चिट्टा तस्करी के दो मामलों में पुलिस ने मां-बेटे समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों मामलों में पुलिस ने कुल 55.60 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. इनमें अम्ब में एक मकान से 17.68 ग्राम और सदर ऊना में बाइक सवार दो युवकों से 37.92 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है.

मां-बेटे समेत तीन गिरफ्तार

पहला मामला अम्ब का है, जहां पुलिस थाना अम्ब के प्रभारी निरीक्षक विपन शर्मा अपनी टीम के साथ मंगलवार रात गश्त पर थे. रेलवे स्टेशन अम्ब-अंदौरा के पास शुभम नामक युवक से पूछताछ के दौरान पुलिस को चिट्टा (नशीला पदार्थ) खरीदने की गुप्त सूचना मिली. युवक ने बताया कि वह वार्ड नंबर आठ स्थित एक मकान से चिट्टा खरीदने जा रहा था. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने संबंधित मकान में दबिश दी. तलाशी के दौरान मकान के हॉल में बेड के गद्दे के नीचे फॉयल पेपर में लिपटी 8 पुड़िया बरामद हुईं, जिनका वजन 1.53 ग्राम था. वहीं दूसरे कमरे में लोहे की अलमारी के पीछे से दो पारदर्शी पाउच बरामद हुए, जिनमें 16.15 ग्राम चिट्टा था. पुलिस ने कुल 17.68 ग्राम चिट्टा बरामद कर रंजना देवी, उसके बेटे निशांत कुमार और विशाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.

चिट्टे के साथ मां-बेटा समेत तीन गिरफ्तार
चिट्टे के साथ मां-बेटा समेत तीन गिरफ्तार (UNA POLICE)

बाइक के टूल बॉक्स में छिपाया था चिट्टा

दूसरा मामला ऊना सदर का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमभद्रा नदी किनारे ख्वाजा पीर मंदिर के पास नाकाबंदी की थी. पुलिस को सूचना मिली थी कि होशियारपुर निवासी वंश और साहिल मोटरसाइकिल पर चिट्टा लेकर ऊना की ओर आ रहे हैं. पुलिस ने बाइक नंबर PB07-CH-2119 को रोककर जब उसकी तलाशी ली, तो टूल बॉक्स में काले रंग की थैली के अंदर रखे पारदर्शी पॉलिथीन से 37.92 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार करने के साथ ही मोटरसाइकिल को भी अपने कब्जे में ले लिया है.

जिला पुलिस अधीक्षक सचिन हीरेमठ ने बताया, "नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है."

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