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मां-बेटा ही निकले चिट्टा तस्कर, पुलिस ने घर से दबोचा, अलमारी से मिली नशे की बड़ी खेप

ऊना: नशे के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है. ऊना में चिट्टा तस्करी के दो मामलों में पुलिस ने मां-बेटे समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों मामलों में पुलिस ने कुल 55.60 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. इनमें अम्ब में एक मकान से 17.68 ग्राम और सदर ऊना में बाइक सवार दो युवकों से 37.92 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है.

मां-बेटे समेत तीन गिरफ्तार

पहला मामला अम्ब का है, जहां पुलिस थाना अम्ब के प्रभारी निरीक्षक विपन शर्मा अपनी टीम के साथ मंगलवार रात गश्त पर थे. रेलवे स्टेशन अम्ब-अंदौरा के पास शुभम नामक युवक से पूछताछ के दौरान पुलिस को चिट्टा (नशीला पदार्थ) खरीदने की गुप्त सूचना मिली. युवक ने बताया कि वह वार्ड नंबर आठ स्थित एक मकान से चिट्टा खरीदने जा रहा था. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने संबंधित मकान में दबिश दी. तलाशी के दौरान मकान के हॉल में बेड के गद्दे के नीचे फॉयल पेपर में लिपटी 8 पुड़िया बरामद हुईं, जिनका वजन 1.53 ग्राम था. वहीं दूसरे कमरे में लोहे की अलमारी के पीछे से दो पारदर्शी पाउच बरामद हुए, जिनमें 16.15 ग्राम चिट्टा था. पुलिस ने कुल 17.68 ग्राम चिट्टा बरामद कर रंजना देवी, उसके बेटे निशांत कुमार और विशाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.