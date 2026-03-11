ETV Bharat / state

फतेहपुर में ट्रिपल मर्डर; मां-बेटे और देवर की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, अज्ञात बदमाश फरार

पुलिस के मुताबिक, चौफेरवा गांव निवासी अशोक श्रीवास्तव की पत्नी सुशीला श्रीवास्तव (45), पुत्र कमल श्रीवास्तव (25) और देवर सुशील श्रीवास्तव (40) घर में मौजूद थे. इसी दौरान अज्ञात बदमाश घर में घुस आए और तीनों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.

फतेहपुर : जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के चौफेरवा गांव में बुधवार सरेशाम हुए तिहरे हत्याकांड से हड़कंप मच गया. अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर मां, बेटे और देवर की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.

घटना की जानकारी पड़ोसियों को होने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस के मुताबिक, मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि देवर सुशील श्रीवास्तव ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. घटना के समय परिवार के मुखिया अशोक श्रीवास्तव अपनी बेटी के यहां फतेहपुर शहर गए हुए थे.





सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पाल सिंह, सदर कोतवाली प्रभारी हेमंत मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. कुछ देर बाद फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है.





अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है और हर पहलू से जांच की जा रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

