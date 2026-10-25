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महोबा में मुंडन संस्कार से लौट रहे मां-बेटे समेत मौसी की सड़क हादसे में मौत

महोबा में मां बेटे समेत मौसी की सड़क हादसे में मौत ( Photo Credit: ETV Bharat )

महोबा: तेज रफ्तार ट्रैक्टर के चपेट में आने से तीन लोगों की मौत से इलाके में कोहराम है. रविवार को मुंडन संस्कार कार्यक्रम से वापस लौट रहे बाइक सवार मां-बेटे और मौसी को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, हादसे में तीनों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रैक्टर को सीज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है.





सड़क हादसे में तीन की मौत (VIDEO Credit: ETV Bharat) घटना खरेला थानाक्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे सर्विस लेन की है. हमीरपुर, मौदहा-पाटनपुर गांव के रहने वाले शिवकरण प्रजापति की 45 वर्षीय पत्नी विमला अपने 18 वर्षीय बेटे कपिल और 40 वर्षीय बहन कमला के साथ रिवई गांव में आयोजित मुंडन संस्कार कार्यक्रम से घर लौट रही थी. तभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के सर्विस लेन पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी की बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए.