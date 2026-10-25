महोबा में मुंडन संस्कार से लौट रहे मां-बेटे समेत मौसी की सड़क हादसे में मौत
तेज रफ्तार ट्रैक्टर के चपेट में आने से बाइक सवार तीन की मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 8:11 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 9:42 PM IST
महोबा: तेज रफ्तार ट्रैक्टर के चपेट में आने से तीन लोगों की मौत से इलाके में कोहराम है. रविवार को मुंडन संस्कार कार्यक्रम से वापस लौट रहे बाइक सवार मां-बेटे और मौसी को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, हादसे में तीनों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रैक्टर को सीज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है.
घटना खरेला थानाक्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे सर्विस लेन की है. हमीरपुर, मौदहा-पाटनपुर गांव के रहने वाले शिवकरण प्रजापति की 45 वर्षीय पत्नी विमला अपने 18 वर्षीय बेटे कपिल और 40 वर्षीय बहन कमला के साथ रिवई गांव में आयोजित मुंडन संस्कार कार्यक्रम से घर लौट रही थी. तभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के सर्विस लेन पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी की बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए.
हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची खरेला थाना पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी चरखारी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर तैनात ड्यूटी डॉक्टरों ने देखते ही तीनों को मृत घोषित कर दिया. एक साथ हुई मां-बेटे और मौसी की मौत से परिजनों में कोहराम है.
फिलहाल, पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है. बताया जाता है कि मृतक विमला और कमला सगी बहनें थीं, मध्यप्रदेश के सीमावर्ती छतरपुर जिले के बंसिया गांव की रहने वाली कमला अपने मायके की रिश्तेदारी में आयोजित मुंडन संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई थी.
मुस्करा थानाध्यक्ष रामआसरे सरोज के मुताबिक, घटनास्थल थाना सीमा के नजदीक होने के कारण शुरुआत में खरेला पुलिस को सूचना मिली थी. ट्रैक्टर खरेला थाने में है. मामले में अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस हादसे की परिस्थितियों और वाहन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है.
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