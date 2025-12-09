मां ने सवा लाख में बेचा था बेटा, दादा की शिकायत पर पुलिस का एक्शन...एक और आरोपी गिरफ्तार
मां ने ही अपने दो जानकारों की मदद से बच्चे को बेचा था. पुलिस ने की एक और बड़ी कार्रवाई. जानिए पूरा मामला...
Published : December 9, 2025 at 6:35 PM IST
कोटा: राजस्थान में कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने नाबालिग बच्चें को बेचने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि नाबालिग बच्चों को उसकी मां ने ही अपने दो जानकारों की मदद से बेच दिया था. इसकी शिकायत बच्चे के दादा ने रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस को की थी.
इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले मां और एक दलाल को गिरफ्तार किया था. रेलवे कॉलोनी थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि उन्होंने नाबालिग बच्चों को बेचने के मामले में कैलाशपुरी निवासी 22 वर्षीय राहुल अग्रवाल को मंगलवार को गिरफ्तार किया है. रामस्वरूप मीणा ने बताया कि मूल रूप से कोटा और हाल करौली जिला निवासी 62 वर्षीय व्यक्ति ने 19 जुलाई 2025 को मुकदमा दर्ज करवाया था.
जिसमें बताया था कि उसकी बहू तीन बच्चों (11 वर्ष लड़की, 10 व 4 वर्ष के लड़के) सहित अपने मायके आकर रहने लगी है. यहां पर जब उसे लेने आते हैं, तब वह मारपीट कर भगा देती है. यहां तक कि दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देती है. इस संबंध में उन्होंने कानूनी कार्रवाई भी कर रखी है. उनका बेटा मूक-बधिर है. इसका फायदा उठाकर गलत काम भी करती है.
परिवादी बुजुर्ग ने यह भी बताया कि उसके बेटे को मरा हुआ बताकर बहू ने अपने दो जानकार प्रमोद और राहुल अग्रवाल की मदद से उनके 4 वर्षीय पोते को जून 2025 में सवा लाख रुपये में बेच दिया है. उसका मूक-बधिर बेटा कोटा में ही अकेला रह रहा है, जिसके साथ भी कई बार मारपीट की जा चुकी है. इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. इस मामले में पहले मां और प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया था. अब कार्रवाई करते हुए राहुल को भी गिरफ्तार किया गया है.