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योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की मां का निधन

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की मां का निधन. ( ईटीवी भारत )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की मां का आज सुबह इलाज के दौरान निधन हो गया. विमला देवी ने 85 साल की उम्र में अंतिम सास लीं. वो लंबे समय से बीमार चल रही थीं.

प्रयागराज के एक निजी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली. इसकी जानकारी खुद मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सोशल मीडिया पर दी. इस खबर से नंदी के समर्थकों में शोक की लहर है और हर कोई अंतिम दर्शन के लिए उनके मुट्ठीगंज स्थित आवास पर पहुंच रहा है. अंतिम दर्शन के लिए कई मंत्री और बड़े नेता के शामिल होने की उम्मीद है.

नंदी ने भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि आज मां की छाया सिर से दूर हो गई. पिता जी के जाने के बाद मां ने ही परिवार को संभाला था. उनका प्यार और आशीर्वाद हर कठिनाई से लड़ने का संबल था. उनकी मौजूदगी ईश्वर की मौजूदगी जैसी थी. मंत्री नंदी के मीडिया प्रभारी बालाजी ने बताया कि वृद्धावस्था होने के कारण कई बार स्वास्थ्य संबंधित उनको दिक्कत हुई थी, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया था. उम्र वह मुख्य रूप से सांस संबंधी बीमारी से परेशान थीं. पिछले एक हफ्ते से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. बीते एक साल में भी उन्हें दो-तीन बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.