योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की मां का निधन
कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के मां के निधन से परिवार और समर्थकों में शोक की लहर. उन्होंने आज सुबह अस्पताल में अंतिम सांस ली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 11:04 AM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की मां का आज सुबह इलाज के दौरान निधन हो गया. विमला देवी ने 85 साल की उम्र में अंतिम सास लीं. वो लंबे समय से बीमार चल रही थीं.
प्रयागराज के एक निजी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली. इसकी जानकारी खुद मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सोशल मीडिया पर दी. इस खबर से नंदी के समर्थकों में शोक की लहर है और हर कोई अंतिम दर्शन के लिए उनके मुट्ठीगंज स्थित आवास पर पहुंच रहा है. अंतिम दर्शन के लिए कई मंत्री और बड़े नेता के शामिल होने की उम्मीद है.
नंदी ने भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि आज मां की छाया सिर से दूर हो गई. पिता जी के जाने के बाद मां ने ही परिवार को संभाला था. उनका प्यार और आशीर्वाद हर कठिनाई से लड़ने का संबल था. उनकी मौजूदगी ईश्वर की मौजूदगी जैसी थी.
मंत्री नंदी के मीडिया प्रभारी बालाजी ने बताया कि वृद्धावस्था होने के कारण कई बार स्वास्थ्य संबंधित उनको दिक्कत हुई थी, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया था. उम्र वह मुख्य रूप से सांस संबंधी बीमारी से परेशान थीं. पिछले एक हफ्ते से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. बीते एक साल में भी उन्हें दो-तीन बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.
मां के निधन के समय मंत्री नदी को मां के निधन की सूचना लखनऊ में मिली. इसके बाद वो प्रयागराज के लिए रवाना हो गए, उनका पैतृक आवास प्रयागराज में है. यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' प्रयागराज की शहर दक्षिणी सीट से भाजपा विधायक हैं.
23 अप्रैल 1974 को प्रयागराज के एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे नंदी जमीन से जुड़े सफल कारोबारी भी रहे हैं. 2007 में बसपा के टिकट पर पहला चुनाव इलाहाबाद दक्षिण से जीता था. फिर मायावती सरकार में मंत्री भी बने थे.
2014 में नंदी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए थे. 2017 में नंदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और विधायक चुने गए. फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से इसी सीट से जीत दर्ज की और योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में शामिल हुए. नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता प्रयागराज की मेयर रह चुकी हैं.