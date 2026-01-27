ETV Bharat / state

अलवर में दो बेटियों की मां ने घर में की आत्महत्या, 5 साल पहले हुई थी शादी

महिला का शव मोर्चरी में रखवाया ( ETV Bharat Alwar )

अलवर : जिले के खेरली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 के सूर्य नगर कॉलोनी में एक विवाहिता ने घर के कमरे में आत्महत्या कर ली. घटना के समय महिला का पति किसी काम से बाजार गया था. दोपहर को जब वह घर पहुंचा तब उसे घटना का पता लगा. पति वीरपाल ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी. खेरली थाने के एएसआई सूरज ने बताया कि सोमवार को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत सूर्य नगर कॉलोनी में एक महिला ने जान दे दी है. इस सूचना पर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली. मौके से पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर खेड़ली उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा.