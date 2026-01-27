ETV Bharat / state

अलवर में दो बेटियों की मां ने घर में की आत्महत्या, 5 साल पहले हुई थी शादी

महिला की शादी 2021 में हुई थी. उसका पति बिजली घर के पास एक खोके में कबाड़े का काम करता है.

महिला का शव मोर्चरी में रखवाया
महिला का शव मोर्चरी में रखवाया (ETV Bharat Alwar)
Published : January 27, 2026 at 12:16 PM IST

अलवर : जिले के खेरली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 के सूर्य नगर कॉलोनी में एक विवाहिता ने घर के कमरे में आत्महत्या कर ली. घटना के समय महिला का पति किसी काम से बाजार गया था. दोपहर को जब वह घर पहुंचा तब उसे घटना का पता लगा. पति वीरपाल ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी.

खेरली थाने के एएसआई सूरज ने बताया कि सोमवार को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत सूर्य नगर कॉलोनी में एक महिला ने जान दे दी है. इस सूचना पर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली. मौके से पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर खेड़ली उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

मृतका सपना (26) के पति वीरपाल ने बताया कि वह खेड़ली कस्बे के बिजली घर के पास एक खोके में कबाड़े का काम करता है. सोमवार को करीब 11:30 बजे वह अपनी बड़ी बेटी को साथ लेकर दुकान पर आ गया. इसके बाद वह किसी काम से बाजार चला गया. कुछ देर बाद जब वह दुकान पर लौटा तो बेटी सो गई थी. बेटी को घर छोड़ने जाने पर उसे छोटी बेटी के रोने की आवाज आई. घर का दरवाजा खटखटाने पर जब गेट नहीं खुला. गेट तोड़कर घर के अंदर पहुंचा तो घटना का पता चला. वीरपाल ने बताया कि सपना से उसकी शादी 2021 में हुई थी. उनकी दो बेटियां हैं. वह अपने परिवार का गुजारा इसी काम से करता है. पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई है. पीहर पक्ष के आने के बाद शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

