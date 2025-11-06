ETV Bharat / state

मेरठ में विवाहिता ने पति पर लगाए आरोप; हिंदू बनकर कोर्ट मैरिज किया, अब नमाज पढ़ने का बना रहा दबाव

मेरठ: दो बच्चों की मां ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. विवाहिता का आरोप है, कि पति ने पहले हिंदू बनकर उससे प्यार का झांसा दिया. प्रेम में पड़कर हमने उसके साथ कोर्ट मैरिज की. अब वह जबरन नमाज पढ़ने का दबाव बना रहा है. इसके लिए मारपीट भी करता है. महिला ने पति से अपनी जान को खतरा बताया है. पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की है.

मवाना थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पूनम जादौन ने बताया कि अब तक की जांच मे यह बात सामने आई है, कि महिला खुद भी पहले शादीशुदा थी. इसके बावजूद उसने यह शादी की. पहले पति के भी दो बच्चे हैं, जो कि इसके साथ ही रहते हैं. महिला ने पहले पति को तलाक भी नहीं दिया है.

महिला का आरोप है, कि उसका दूसरा पति जबरन उन बच्चों पर मदरसे में पढ़ने और नमाज पढ़ने के लिए प्रताड़ित करता है. धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराने, शारीरिक शोषण करने, नमाज पढ़ने को मजबूर करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी व्यक्ति अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार: मेरठ के मवाना कस्बे की रहने वाली महिला का आरोप है, कि उसने एक साल पहले अपनी मर्जी से एक शख्स से कोर्ट मैरिज की थी. उस समय जो दस्तावेज उसके साथ कोर्ट मैरिज के लिए पेश किए गए, उनमें व्यक्ति ने खुद हिंदू बताया था. उसने अपना घर पंजाब में बताया था. शादी के बाद उस व्यक्ति की असलियत सामने आई.

शिकायतकर्ता का आरोप है, कि उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी की गई. इतना ही नहीं वह शख्स पहले से शादीशुदा है. उसके बच्चे भी हैं. पीड़िता का आरोप है, कि वह उसके प्रेमजाल में फंस गई थी, उससे वह युवक बार-बार विवाह के लिए कहता था.