ETV Bharat / state

पांच साल से दफ्तर-दफ्तर भटक रही है गायब सेजल की मां, नहीं मिल रहा है बेटी का कोई सुराग

बोकारो: जिले के खूंटाडीह गांव की पुष्पा महतो की गुत्थी क्या सुलझी, जिले के एक और दफन हो चुके राज ने फिर से करवट ले ली है. 16 अक्टूबर 2020 की वह काली दोपहर आज भी उषा झा की रूह कंपा देती है, जब उनकी 14 वर्षीय बेटी सेजल झा जो कक्षा 9 में पढ़ती थी घर से ट्यूशन जाने के लिए अपनी साइकिल लेकर निकली, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी. सेजल झा की साइकिल स्कूल बैग के साथ सड़क किनारे लावारिस हालत में मिली थी. लेकिन आजतक उसका पता नहीं चला है.

​साइकिल और स्कूल बैग मिला, बेटी नहीं

सेजल का गायब होना किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसा है. घर से महज कुछ दूरी पर उसकी साइकिल लावारिस हालत में बरामद हुई थी. मानो उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया. 5 साल बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है. सेजल की मांं कहती हैं ​'मैं कभी सीआईडी के दफ्तर दौड़ती हूं तो कभी पुलिस के. सीआईडी कहती है केस हमारे पास नहीं है, पुलिस कहती है जांच चल रही है. क्या मेरी बेटी की फाइल धूल फांकने के लिए है'.

मामले को लेकर जानकारी देते गायब सेजल की मां (ईटीवी भारत)

​पुष्पा महतो केस में 9 महीने बाद मिली सफलता ने उषा झा को एक नई उम्मीद दी है. लेकिन साथ ही सिस्टम पर उनका गुस्सा भी बढ़ा दिया है. सेजल की मां उषा झा का आरोप है कि पुलिस और जांच एजेंसियां उन्हें फुटबॉल की तरह एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेज रही है. थक-हारकर अब उन्होंने उपायुक्त कार्यालय में दस्तक दी है और साफ कर दिया है कि अगर अब भी उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई, तो वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी.

मामले को गंभीरता से लिया डीसी