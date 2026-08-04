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मऊ में पांच बच्चों की मां की खौफनाक साजिश, प्रेमी से कराई प्रेमी की हत्या, दो गिरफ्तार

प्रेमिका शहजादी के घर में सोते समय प्रेमी असगर की चाकू से घोंपकर हत्या

पांच बच्चों की मां की खौफनाक साजिश
पांच बच्चों की मां की खौफनाक साजिश (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 6:02 PM IST

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मऊ: काशीराम कॉलोनी में रविवार रात महिला ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी की हत्या कर दी. आरोपी महिला 5 बच्चों की मां है. पुलिस के मुताबिक, वारदात रात करीब 3 बजे हुई है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. साथ ही आरोपी महिला के प्रेमी की तलाश भी शुरू कर दी है. जबकि महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

अपर पुलिस अधीक्षक मऊ अनूप कुमार के अनुसार, हत्या से संबंधित मामले में आरोपी महिला शहजादी से पूछताछ में पता चला कि असगर उसका प्रेमी था, जो पति की गैर मौजूदगी में साथ रहता था. इस बात से पुलिस को शहजादी पर शक हुआ. पुलिस ने मृतक के भाई अफसर की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की.

प्रेमी से कराई प्रेमी की हत्या
प्रेमी से कराई प्रेमी की हत्या (Photo credit;ETV Bharat)

जांच में सामने आया कि शहजादी के असगर और आकाश राव दोनों से संबंध थे. असगर लगातार शहजादी को आकाश राव से दूरी बनाने के लिए कहता था, जिससे दोनों के बीच हमेशा विवाद रहता था. घटना वाले दिन जब मृतक सो रहा था, तभी शहजादी ने आकाश राव को बुला कर असगर की हत्या करवा दी. जांच में यह भी सामने आया कि हत्या की वारदात में सूरज राजभर की भी भूमिका थी.

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फरार आरोपी आकाश राव थाना कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और अवैध असलहा रखने समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगी. हालांकि पुलिस ने वारदात में शामिल पांच बच्चों की मां शहजादी समेत दो को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाई कर रही है.

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