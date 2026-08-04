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मऊ में पांच बच्चों की मां की खौफनाक साजिश, प्रेमी से कराई प्रेमी की हत्या, दो गिरफ्तार

पांच बच्चों की मां की खौफनाक साजिश ( Photo credit;ETV Bharat )

मऊ: काशीराम कॉलोनी में रविवार रात महिला ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी की हत्या कर दी. आरोपी महिला 5 बच्चों की मां है. पुलिस के मुताबिक, वारदात रात करीब 3 बजे हुई है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. साथ ही आरोपी महिला के प्रेमी की तलाश भी शुरू कर दी है. जबकि महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. अपर पुलिस अधीक्षक मऊ अनूप कुमार के अनुसार, हत्या से संबंधित मामले में आरोपी महिला शहजादी से पूछताछ में पता चला कि असगर उसका प्रेमी था, जो पति की गैर मौजूदगी में साथ रहता था. इस बात से पुलिस को शहजादी पर शक हुआ. पुलिस ने मृतक के भाई अफसर की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की.