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रामपुर में पांच बच्चों की मां ब्वॉयफ्रेंड के साथ गई; 24 घंटे में सकुशल बरामद, पुलिस कोर्ट में करेगी पेश

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि थाना पटवाई अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 5:22 PM IST

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रामपुर : जिले के थाना पटवाई क्षेत्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि एक गांव की रहने वाली पांच बच्चों की मां अपने ब्वॉयफ्रेंड संग चली गई. जिसके बाद पति ने बीते गुरुवार को मामले की शिकायत कर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस ने महिला को सकुशल बरामद कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही महिला को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

मामला रामपुर जिले के थाना पटवाई क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है. युवक के मुताबिक, वह दिल्ली में रहकर काम करता है. जबकि, उसकी पत्नी (33) गांव में बच्चों के साथ रहती थी. युवक ने बताया कि उसके पांच बच्चे हैं.

युवक का आरोप है कि बीते बुधवार को उसकी पत्नी पांचों बच्चों को घर पर छोड़कर अपने ब्वॉयफ्रेंड सुरेंद्र के संग चली गई है. युवक ने बताया कि उसने पत्नी की काफी तलाश की लेकिन, कुछ पता नहीं चला. जिसके बाद युवक ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. युवक का आरोप है कि आरोपी ब्वॉयफ्रेंड के घर पूछताछ करने पर उसके परिजनों ने गाली गलौज की और भगा दिया.

पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी एक लाख 60 हजार रुपये और जेवर भी साथ ले गई. उसने बताया कि उसके पांच बच्चे हैं. उसके बच्चों की परवरिश कैसे होगी? उसने बताया कि उसके ऊपर कुछ लोन भी चल रहे हैं, जिसकी किश्तें कौन भरेगा?



इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि थाना पटवाई अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी अपने एक मित्र के साथ चली गई है. मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि महिला को बरामद कर लिया गया है. जल्द ही उसका कोर्ट में बयान कराया जाएगा. उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने महिला को 24 घंटे में बरामद कर लिया है.

यह भी पढ़ें : पति को नींद की गोली खिला चार बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, नकदी-जेवर भी ले गई

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