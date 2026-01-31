India-EU ट्रेड डील बढ़ाएगा प्रदेश से एक्सपोर्ट; 'ब्रांड यूपी' की बनेगी ग्लोबल पहचान
भारत-यूरोपियन यूनियन व्यापार मुक्त समझौते का फायदा सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा, यह किसानों तक पहुंचेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
January 31, 2026
Updated : January 31, 2026 at 2:27 PM IST
लखनऊ: EU-India FTA को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है. यह भारत के लिए यूरोप के 27 देशों में 45 करोड़ उपभोक्ताओं तक पहुंचने का रास्ता बनेगा. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस डील से यूपी को क्या मिला? एक्सपर्ट्स की मानें, तो इस डील सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है. प्रदेश के चमड़ा उद्योग, पीतल, डेयरी और फूड प्रोडक्ट्स, कालीन और हस्तशिल्प उद्योग को यूरोप का बड़ा बाजार मिलेगा.
विशेषज्ञों के मुताबिक, इस ऐतिहासिक डील से यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों द्वारा यूपी में निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे. प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों से लेकर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग तक को फायदा पहुंचेगा. प्रदेश का एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरिडोर, औद्योगिक पार्क और मेडिकल डिवाइस जैसे सेक्टर्स में यूरोपियन कंपनियों के निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी.
गेमचेंजर साबित होगी डील: इस समझौते से प्रदेश के उद्योगों को बड़ा फायदा मिलेगा. इनमें कपड़ा, कालीन, हस्तशिल्प, फुटवियर, लेदर, पीतल उद्योग, फूड प्रोसेसिंग और तमाम MSME इकाइयां शामिल हैं. कम या जीरो टैरिफ से इन उद्योगों के प्रोडक्ट्स को यूरोपीय बाजार में एक्सपोर्ट किया जा सकेगा. इससे निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और प्रोडक्ट्स क्षमता का भी विस्तार होगा.
कानपुर-आगरा के चमड़ा उद्योग को फायदा: यह डील प्रदेश के कानपुर और आगरा जैसे जिलों के लिए लाइफलाइन साबित होगा. यह दोनों जिले चमड़ा और फुटवियर उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं. डील के तहत 17 प्रतिशत का टैरिफ शून्य होने से यहां के जूते, लेदर गुड्स और एक्सेसरीज यूरोपीय बाजार में पहुंचेंगे. इसका असर हजारों टेनरियों, MSME यूनिट्स और उनसे जुड़े कारीगरों पर पड़ेगा. इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे.
पारंपरिक कारीगरी को पहचान: विशेषज्ञ बताते हैं कि सहारनपुर का लकड़ी आधारित हस्तशिल्प और फर्नीचर, मुरादाबाद का पीतल उद्योग और भदोही का कालीन उद्योग पहले से ही विभिन्न देशों में निर्यात का सेंटर प्वाइंट है.
इस डील के बाद इन उत्पादों की यूरोप में कम कीमत में उपलब्धता होगी, जिससे डिमांड बढ़ेगी. इससे कारीगरों को समय पर ऑर्डर मिलेगा. अधिक इनकम और वैश्विक ब्रांड वैल्यू मिलने की भी उम्मीद है. ODOP योजना के तहत चिन्हित जिलों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग हब मजबूत: नोएडा और ग्रेटर नोएडा का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पहले से ही वैश्विक कंपनियों का केंद्र बन रहा है. यूरोपियन यूनियन के 744 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में प्रतिस्पर्धी पहुंच मिलने से प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और मजबूत होगी. इससे इनवेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल्ड मैनपावर की डिमांड में इजाफा होगा.
यूपी के किसानों को इंटरनेशनल मार्केट: भारत-यूरोपियन यूनियन व्यापार मुक्त समझौता का असर सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा. पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को भी इससे बड़ा मुनाफा होगा. चाय, कॉफी, मसाले, फल-सब्जियां, डेयरी उत्पाद और प्रोसेस्ड फूड को यूरोपीय बाजार में जगह मिलेगी. इससे प्रदेश भर के एफपीओ, कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और ग्रामीण रोजगार को मजबूती मिलेगी.
महिलाओं-युवाओं को रोजगार के मौके: उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर इस समझौते का सबसे बड़ा लाभार्थी होगा. निर्यात आधारित उत्पादन बढ़ने से महिलाओं की भागीदारी, घरेलू कारीगरों की इनकम, युवाओं के लिए स्किल्ड और सेमी-स्किल्ड नौकरियां तेजी से बढ़ने की उम्मीद हैं. लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, डिजाइन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और ई-कॉमर्स जैसे फील्ड में भी रोजगार के नए अवसर पनपेंगे.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और यूरोप के बीच निर्यात कारोबार की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है. कमोबेश ऐसी ही स्थिति यूपी के साथ भी है. फियो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल यूपी और यूरोप के बीच निर्यात कारोबार 48 हजार करोड़ रुपए तक पहुंचा. अब नए देशों के साथ निर्यातक कारोबार का विस्तार होने से निश्चित तौर पर यह आंकड़ा और बढ़ेगा.
कम टैरिफ ज्यादा मुनाफा: फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव कहते हैं कि जब शुल्क मुक्त उत्पाद होंगे तो अभी तक उत्पादों पर जो 12 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक टैक्स लगता था, वह पूरी तरह खत्म हो जाएगा. इससे नए देशों और यूरोप के सभी देशों में भारतीय उत्पादों की मांग अधिक होगी.
निर्यातकों के पास ऑर्डर्स आएंगे. इससे अभी तक जो अमेरिकी टैरिफ के चलते कारोबार ठप जैसा था, उसका असर फीका हो जाएगा. एक साल में ही देश और यूपी के निर्यात कारोबार में 40 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की प्रबल संभावना है.
अमेरिकी दादागिरी को जवाब: औद्योगिक संगठन फीटा के महासचिव उमंग अग्रवाल ने कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से 27 देशों तक निर्यातकों के कारोबार को विस्तार मिलेगा. यह अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ भारत का मुंहतोड़ जवाब है. निर्यातक सरकार के फैसले से बहुत खुश हैं.
उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि इस डील से व्यापारियों को लाभ मिलेगा. चौतरफा भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी. उत्तर प्रदेश में कानपुर का चमड़ा उद्योग, लखनऊ का चिकन उद्योग, फार्मा सेक्टर से बेहतर निर्यात होगा. पूरे वर्ल्ड में भारत और उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ेगा. भारत में विदेशी मुद्रा का इंपोर्ट बढ़ेगा और इसका लाभ मिलेगा.
चीन पर कम होगी निर्भरता: उद्यमी संदीप सक्सेना ने बताया कि इस ट्रेड डील से हमारी चीन पर निर्भरता कम होगी. साथ प्रदेश के उद्योगों को पंख लगेंगे. प्रदेश के अलग-अलग जिलों के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, जिसका सीधा फायदा उद्योगों को होगा.
यह सारी चीजें अगर एक प्लेटफार्म पर आकर और सरकार के सहयोग से होंगी तो बेहतर रिजल्ट दिखेगा. सरकार उद्योगों के पीछे खड़ी होती है तो लोगों में हिम्मत आती है. हम क्वालिटी प्रोडक्शन करेंगे और मुनाफा बड़े स्तर पर होगा.
केंद्र सरकार के फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष और उद्योगपति पूरन डावर का कहना है कि आगरा ही नहीं, बल्कि देश का जूता उद्योग भी डील से उत्साहित है. भारत सरकार पहले से ही 12-13 देशों के साथ एफटीए कर चुकी है.
ब्रिटेन और यूरोप हमारा बड़ा बाजार है, उसके साथ यह जो डील हुई है, उससे उत्साह का माहौल बना है. अमेरिका से जो झटका लगा था, उससे कहीं न कहीं उबरने का मौका मिला है.
मदर नहीं फादर ऑफ ऑल डील्स: द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा का कहना है कि भारत और यूरोपीयन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील हुई है, यह आगरा के शू ट्रेड के लिए निश्चित तौर पर सौभाग्य की बात है. इससे हम नए स्वर्णिम युग की ओर बढ़ेंगे.
उन्होंने कहा कि यह 'मदर ऑफ वर्ल्ड डील' नहीं बल्कि 'फादर ऑफ वर्ल्ड डील' है. 2027 से जैसे ही यह ट्रेड डील शुरू होगी, भारत को और खासकर उत्तर प्रदेश को फायदा ही फायदा होगा.
