India-EU ट्रेड डील बढ़ाएगा प्रदेश से एक्सपोर्ट; 'ब्रांड यूपी' की बनेगी ग्लोबल पहचान

27 देशों में अब पहुंचेंगे यूपी के उत्पाद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: EU-India FTA को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है. यह भारत के लिए यूरोप के 27 देशों में 45 करोड़ उपभोक्ताओं तक पहुंचने का रास्ता बनेगा. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस डील से यूपी को क्या मिला? एक्सपर्ट्स की मानें, तो इस डील सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है. प्रदेश के चमड़ा उद्योग, पीतल, डेयरी और फूड प्रोडक्ट्स, कालीन और हस्तशिल्प उद्योग को यूरोप का बड़ा बाजार मिलेगा. विशेषज्ञों के मुताबिक, इस ऐतिहासिक डील से यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों द्वारा यूपी में निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे. प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों से लेकर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग तक को फायदा पहुंचेगा. प्रदेश का एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरिडोर, औद्योगिक पार्क और मेडिकल डिवाइस जैसे सेक्टर्स में यूरोपियन कंपनियों के निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी. India-EU ट्रेड डील बढ़ाएगा प्रदेश से एक्सपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) गेमचेंजर साबित होगी डील: इस समझौते से प्रदेश के उद्योगों को बड़ा फायदा मिलेगा. इनमें कपड़ा, कालीन, हस्तशिल्प, फुटवियर, लेदर, पीतल उद्योग, फूड प्रोसेसिंग और तमाम MSME इकाइयां शामिल हैं. कम या जीरो टैरिफ से इन उद्योगों के प्रोडक्ट्स को यूरोपीय बाजार में एक्सपोर्ट किया जा सकेगा. इससे निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और प्रोडक्ट्स क्षमता का भी विस्तार होगा. कानपुर-आगरा के चमड़ा उद्योग को फायदा: यह डील प्रदेश के कानपुर और आगरा जैसे जिलों के लिए लाइफलाइन साबित होगा. यह दोनों जिले चमड़ा और फुटवियर उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं. डील के तहत 17 प्रतिशत का टैरिफ शून्य होने से यहां के जूते, लेदर गुड्स और एक्सेसरीज यूरोपीय बाजार में पहुंचेंगे. इसका असर हजारों टेनरियों, MSME यूनिट्स और उनसे जुड़े कारीगरों पर पड़ेगा. इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे. पारंपरिक कारीगरी को पहचान: विशेषज्ञ बताते हैं कि सहारनपुर का लकड़ी आधारित हस्तशिल्प और फर्नीचर, मुरादाबाद का पीतल उद्योग और भदोही का कालीन उद्योग पहले से ही विभिन्न देशों में निर्यात का सेंटर प्वाइंट है. इस डील के बाद इन उत्पादों की यूरोप में कम कीमत में उपलब्धता होगी, जिससे डिमांड बढ़ेगी. इससे कारीगरों को समय पर ऑर्डर मिलेगा. अधिक इनकम और वैश्विक ब्रांड वैल्यू मिलने की भी उम्मीद है. ODOP योजना के तहत चिन्हित जिलों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. यह शहर उठा सकते हैं फायदा. (Photo Credit: ETV Bharat) इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग हब मजबूत: नोएडा और ग्रेटर नोएडा का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पहले से ही वैश्विक कंपनियों का केंद्र बन रहा है. यूरोपियन यूनियन के 744 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में प्रतिस्पर्धी पहुंच मिलने से प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और मजबूत होगी. इससे इनवेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल्ड मैनपावर की डिमांड में इजाफा होगा. यूपी के किसानों को इंटरनेशनल मार्केट: भारत-यूरोपियन यूनियन व्यापार मुक्त समझौता का असर सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा. पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को भी इससे बड़ा मुनाफा होगा. चाय, कॉफी, मसाले, फल-सब्जियां, डेयरी उत्पाद और प्रोसेस्ड फूड को यूरोपीय बाजार में जगह मिलेगी. इससे प्रदेश भर के एफपीओ, कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और ग्रामीण रोजगार को मजबूती मिलेगी. महिलाओं-युवाओं को रोजगार के मौके: उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर इस समझौते का सबसे बड़ा लाभार्थी होगा. निर्यात आधारित उत्पादन बढ़ने से महिलाओं की भागीदारी, घरेलू कारीगरों की इनकम, युवाओं के लिए स्किल्ड और सेमी-स्किल्ड नौकरियां तेजी से बढ़ने की उम्मीद हैं. लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, डिजाइन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और ई-कॉमर्स जैसे फील्ड में भी रोजगार के नए अवसर पनपेंगे.