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हांसी में शहीद के मां को थाने में पीटने का आरोप, जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं रिश्तेदार

न्याय के लिए भटक रहे हैं शहीद के माता-पिताः परिवार का कहना है कि बेटे के शहीद होने के बाद भी उन्हें न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है. हांसी एसपी विनोद कुमार ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना किया. ऑफलाइन बातचीत में कहा कि दोनों पक्षों की जांच चल रही है. झगड़े के बाद दोनों पुलिसकर्मियों की फटी खाकी की वीडियो सब कुछ बया कर रही है.

हांसी: जिले के ढंढेरी गांव में शहीद निशांत मलिक के परिवार ने अपने ही रिश्तेदारों पर पैतृक जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं. शहीद के माता-पिता का कहना है कि "निशांत मलिक उनके इकलौते बेटे थे, जो देश सेवा करते हुए शहीद हो गए. अब उनके सगे चाचा-ताऊ उनकी पैतृक जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा है.

अगस्त 2022 में शहीद हुए थे निशांतः आपको बता दें कि वीडियो में देख सकते हैं की शहीद की मां रो रही हैं. 11 अगस्त 2022 को जम्मू-कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए निशांत मलिक शहीद हुए थे. निशांत मलिक तीन बहनों के इकलौते भाई थे. देश के लिए जिसने जान दी हो उसके माता पिता न्याय के लिए भटक रहे हैं. परिवार के अनुसार जब उन्होंने अपने हिस्से की जमीन मांगी तो विवाद बढ़ गया और उनके साथ तीनों सगे भाइयों ने लड़ाई-झगड़ा किया. इसी मामले को लेकर उन्होंने पहले ही थाने में शिकायत दी हुई थी. आज मामले में समझौता करवाने के लिए दोनों पक्ष सदर थाने पहुंचे थे, जहां कहासुनी के दौरान विवाद बढ़ गया.

हांसी एसपी से लगाई न्याय की गुहारः शहीद निशांत मलिक के पिता जयबीर का आरोप है कि "उनके पैतृक गांव ढंढेरी में उनकी पुस्तैनी जमीन है. मेरे सगे तीन भाई इस जमीन पर कब्जा करना चाहते है." वहीं इसी विवाद को लेकर हांसी के सदर थाना में 8 मई को शिकायत दी थी. उनकी सुनवाई के दौरान आज तीनों सगे भाइयों व कृष्ण निवासी ढंढेरी ने हमला कर दिया. इसी बीच में पुलिस ASI नरेंद्र कुमार और हवलदार नरेंद्र सिंह ने बीच बचाव किया. लेकिन झगड़े के दौरान नरेंद्र ASI की नेमप्लेट और दूसरे हवलदार नरेंद्र जेब फट फट गई. दोनों की वर्दी फट गई है. हम SP साहब से मिलने आए हैं. हमें न्याय दिलवाया जाए.

शहीद की मां पर 4 लोगों ने किया हमलाः वहीं शहीद की माता राजबाला ने कहा कि "जब भी वे अपनी जमीन की बात करते हैं. तो झगड़ा कर रहे हैं. इसी मामले को लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दी हुई है. आज थाने में समझौते के दौरान चार लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया. बीच बचाव में पुलिस वालों की वर्दी फट गई. हमें सुरक्षा और न्याय दिलाया जाए ताकि उनकी पैतृक जमीन पर उनका अधिकार मिल सके."