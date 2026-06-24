ETV Bharat / state

अलीगढ़ में गुपचुप शादी का सच आया सामने, 3 बच्चों की मां ने दी जान

थाना गांधी पार्क क्षेत्र के नगला मानसिंह इलाके की घटना, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

mother-of-3-children-commits-suicide-in-aligarh
अलीगढ़ में 3 बच्चों की मां ने दी जान. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 9:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़: थाना गांधी पार्क क्षेत्र के नगला मानसिंह इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. तीन बच्चों की मां 36 वर्षीय राजकुमारी का शव देर शाम उनके घर में फंदे से लटका मिला. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद, सामाजिक दबाव और मानसिक तनाव को घटना की संभावित वजह माना जा रहा है।.


जानकारी के अनुसार इलाके की एक महिला के पति ने करीब 15 वर्ष पहले आत्महत्या कर ली थी. पति की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई. बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए वह एक कारखाने में मजदूरी करने लगी थीं. इसी दौरान उनकी मुलाकात कारखाना संचालक टिंकू से हुई, जो रिश्ते में उनके दिवंगत पति का रिश्तेदार बताया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और करीब डेढ़ महीने पहले दोनों ने परिवार से छिपाकर विवाह कर लिया. हालांकि यह विवाह लंबे समय तक गुप्त नहीं रह सका. कुछ दिन पहले दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच वायरल हो गईं, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया.

टिंकू पहले से विवाहित है और उसके तीन बच्चे भी हैं. शादी की जानकारी मिलने पर उसकी पहली पत्नी ने इसका विरोध किया. इसके बाद दोनों परिवारों के बीच लगातार तनाव, विवाद और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. मृतका के भाई का आरोप है कि शादी का मामला उजागर होने के बाद बहन को लगातार सामाजिक तानों, पारिवारिक दबाव और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था. उनका कहना है कि वह लंबे समय से तनाव में थीं और इसी दबाव को सहन नहीं कर पाईं.


घटना की सूचना पर पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वितीय धनंजय कुमार ने बताया कि थाना गांधी पार्क पुलिस को नगला मानसिंह से एक महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. फोरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई है तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. फिलहाल किसी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. शिकायत मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.





ये भी पढ़ेंः UP Rain Deficit: उत्तर प्रदेश में इस बार औसत से कम बारिश का अनुमान; जानिए खेती और अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर?

TAGGED:

ALIGARH LATEST NEWS
अलीगढ़ न्यूज
ALIGARH TODAY NEWS
ALIGARH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.