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जिस बेटे ने घर से निकाला, उसी की लंबी उम्र के लिए मां ने रखा जिउतिया व्रत

जिस बेटे ने घर से निकाला, उसी की लंबी उम्र के लिए मां ने रखा जिउतिया व्रत. ( ईटीवी भारत )

देवरिया: यह खबर सिर्फ व्रत की नहीं, उस ममता की है, जो बेटे के धक्के खाने के बाद भी खत्म नहीं होती. जिउतिया के दिन जहां हर घर में माताएं अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए सरपुतिया, दही-चूड़ा और लौकी की खरीदारी कर रही हैं. वहीं देवरिया के वृद्धाश्रम से एक ऐसी मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं.

बेटे ने घर से निकाला, उसी की लंबी उम्र के लिए मां ने रखा जिउतिया व्रत. (ईटीवी भारत)

जिस बेटे ने अपनी मां को घर से निकाल कर वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर कर दिया. उसी बेटे के लिए आज वृद्धाश्रम की चहारदीवारी में बैठी मां ने निर्जला जिउतिया व्रत रखा है.

आश्रम में रहने वाली 60 से 70 साल की करीब 35 बुजुर्ग माताओं के लिए सरपुतिया, दही और चूड़ा की विशेष व्यवस्था की गई है. हाथ में लाठी है, आंखों में इंतजार के आंसू हैं. और होठों पर बस एक ही प्रार्थना है - मेरा बेटा जिए हजारों साल, चाहे वो हमको कभी पूछने न आए.

एक 78 साल की मां ने रोते हुए कहा, बेटा भले हमको भूल गया, हम मां हैं, हम कैसे भूल जाएं? जब तक दम है, उसके लिए व्रत करती रहूंगी.

जिस बेटे ने घर से निकाला, उसी की लंबी उम्र के लिए मां ने रखा जिउतिया व्रत. (ईटीवी भारत)

वृद्धाश्रम के कर्मचारी अमन शुक्ला ने बताया कि हर साल जिउतिया पर यहां की माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं, भले ही उनके बच्चे पिछले कई सालों से मिलने तक नहीं आए.

वहीं, आश्रम के लिए भवन देने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉ. कृष्णा जायसवाल ने कहा कि "मां कभी कुमाता नहीं हो सकती. बेटा भले कपूत हो जाए, पर मां की ममता कभी कम नहीं होती.