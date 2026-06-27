जमीन बंटवारे के विवाद में मां की हत्या, कलयुगी दिव्यांग बेटे ने पिता का भी पैर तोड़ा, आरोपी गिरफ्तार

जमीन बंटवारे के विवाद में मां की हत्या, कलयुगी दिव्यांग बेटे ने पिता का भी पैर तोड़ा, आरोपी गिरफ्तार
कोरबा के उरगा में कलयुगी दिव्यांग बेटे की शर्मनाक करतूत सामने आई है.आरोपी ने जमीन बटवारा नहीं करने पर अपनी मां की हत्या कर दी,
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 27, 2026 at 6:03 PM IST
कोरबा : उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम चीतापाली में जमीन-जायदाद के बंटवारे में एक बेटे ने अपने मां की हत्या कर दी. मानवता को शर्मसार कर देने वाले इस मामले में पैतृक संपत्ति के तत्काल बंटवारे से इनकार करने पर एक दिव्यांग युवक ने अपनी मां की जान ले ली.यही नहीं उसने बीच बचाव करने आए पिता पर भी जानलेवा हमला कर दिया. हत्या और मारपीट के इस प्रकरण से क्षेत्र में आक्रोश और शोक की लहर दौड़ गयी है. यह जानकारी भी सामने आई है कि आरोपी बेहद हिंसक प्रवृत्ति का है, जो पूर्व में भी माता-पिता से मारपीट कर चुका है.
शुक्रवार की रात दिव्यांग बेटे ने खेला खूनी खेल
जमीन के बंटवारे से इनकार करने पर आक्रोशित चीतापाली निवासी श्याम लाल यादव का दिव्यांग छोटा बेटा रामकुमार यादव है. जो लाठी का सहारा लेकर चलता है. वह पिछले कुछ समय से अपने माता-पिता पर जमीन का बंटवारा करने का लगातार दबाव बना रहा था. लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति इसके लिए तैयार नहीं थे. इसी बात को लेकर शुक्रवार की रात करीब 10 बजे विवाद हुआ.
घर में रात भर शव पड़ा रहा
विवाद बढ़ने के बाद रामकुमार ने लाठी से अपनी मां के सिर पर जानलेवा प्रहार कर दिया. इस हमले से मां जानकुंवर की मौके पर ही मौत हो गई. पत्नी को अपने बेटे से बचाने आए वृद्ध पिता श्याम लाल को भी उसने नहीं बख्शा.रामकुमार से लाठी बरसाकर पिता का भी पैर और हाथ तोड़ दिए. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना के बाद रातभर मृतिका का शव और तड़पते हुए बुजुर्ग पिता घर में ही पड़े रहे.
दिव्यांग आरोपी रामकुमार ने लाठी मारकर मां की हत्या कर दी है.पिता को भी घायल कर दिया है. फरार आरोपी को पास के गांव अंजोरीपाली से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की वैधानिक कार्रवाई पूरी की जा रही है- प्रतीक चतुर्वेदी,सीएसपी
सुबह हुई आरोपी की गिरफ्तारी
इस घटना की सूचना शनिवार की सुबह उरगा पुलिस को मिली थी. सूचना मिलते ही उरगा थाना प्रभारी नवीन पटेल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे. इसके बाद घायल पिता को अस्पताल दाखिल कराया गया. जबकि मृतिका के शव को वैधानिक कार्रवाई और पीएम के लिए अस्पताल भेजा गया.
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