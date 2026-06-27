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जमीन बंटवारे के विवाद में मां की हत्या, कलयुगी दिव्यांग बेटे ने पिता का भी पैर तोड़ा, आरोपी गिरफ्तार

जमीन बंटवारे के विवाद में मां की हत्या ( ETV BHARAT CHHATTISHGARH )

कोरबा : उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम चीतापाली में जमीन-जायदाद के बंटवारे में एक बेटे ने अपने मां की हत्या कर दी. मानवता को शर्मसार कर देने वाले इस मामले में पैतृक संपत्ति के तत्काल बंटवारे से इनकार करने पर एक दिव्यांग युवक ने अपनी मां की जान ले ली.यही नहीं उसने बीच बचाव करने आए पिता पर भी जानलेवा हमला कर दिया. हत्या और मारपीट के इस प्रकरण से क्षेत्र में आक्रोश और शोक की लहर दौड़ गयी है. यह जानकारी भी सामने आई है कि आरोपी बेहद हिंसक प्रवृत्ति का है, जो पूर्व में भी माता-पिता से मारपीट कर चुका है.

शुक्रवार की रात दिव्यांग बेटे ने खेला खूनी खेल

जमीन के बंटवारे से इनकार करने पर आक्रोशित चीतापाली निवासी श्याम लाल यादव का दिव्यांग छोटा बेटा रामकुमार यादव है. जो लाठी का सहारा लेकर चलता है. वह पिछले कुछ समय से अपने माता-पिता पर जमीन का बंटवारा करने का लगातार दबाव बना रहा था. लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति इसके लिए तैयार नहीं थे. इसी बात को लेकर शुक्रवार की रात करीब 10 बजे विवाद हुआ.

दिव्यांग ने मां की हत्या की,पिता को किया घायल (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

घर में रात भर शव पड़ा रहा