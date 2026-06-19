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मां ने प्रेमी संग मिल की 4 साल की बेटी की हत्या, जंगल में फेंका शव, अब कोर्ट ने दी 'किए की सजा'

कोटा: न्यायालय ने 5 साल पुराने मासूम बेटी की हत्या के मामले में शुक्रवार को उसकी मां और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. मां अपनी 4 वर्षीय बेटी को लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी. बाद में उसने प्रेमी से शादी कर ली थी. इसके बाद बेटी को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर कर हत्या कर दी थी. उसके शव को जंगल में फेंक दिया था. मामले में बच्ची का शव नहीं मिला था, केवल सिर की दो हड्डियां मिली थी. जिनके फॉरेंसिक और डीएनए जांच के आधार पर ही तय किया गया था कि यह नंदिनी की मौत हो गई है.

अपर लोक अभियोजक भारत सिंह आसावत ने बताया कि बूढ़ादीत थाना इलाके के बोरखेड़ा गांव निवासी सुमित यादव ने थाने में गुमशुदगी 16 दिसंबर, 2020 को दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि 11 दिसंबर, 2020 से उसकी 24 वर्षीय पत्नी टीना उर्फ पुष्पा और 4 वर्षीय बेटी नंदनी गुमशुदा हो गई है. इस पूरे मामले में टीना और उसके 45 वर्षीय प्रेमी प्रहलाद राय को दस्तयाब किया था.

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इसके बाद हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र ने 14 मई, 2021 को जांच के बाद रिपोर्ट पेश की. जिसमें सामने आया कि नंदिनी की हत्या टीना और उसके प्रेमी प्रहलाद राय ने की थी. नंदिनी के शव को जयपुर जिले के मनोहरपुर थाना इलाके के माधवगढ़ पुलिया के नीचे नाले में फेंक दिया था. इसके बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण इस मामले में दर्ज कर लिया. जांच के लिए दोनों को लेकर मनोहरपुर थाना इलाके के माधवगढ़ पुलिया के नीचे गए थे. जहां पर बालिका के मौजे, शॉल और कपाल की हड्डी के दो टुकड़े मिले थे. उनकी डीएनए जांच कराई गई. जिसमें सामने आया कि शव नंदिनी का है.