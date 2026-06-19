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मां ने प्रेमी संग मिल की 4 साल की बेटी की हत्या, जंगल में फेंका शव, अब कोर्ट ने दी 'किए की सजा'

दोनों आरोपियों को मौके पर ले जाया गया था. वहां बालिका के मौजे, शॉल और कपाल की हड्डी के दो टुकड़े मिले थे.

Court ADG Serial No 2
न्यायालय एडीजी क्रम संख्या 2 (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 3:37 PM IST

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कोटा: न्यायालय ने 5 साल पुराने मासूम बेटी की हत्या के मामले में शुक्रवार को उसकी मां और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. मां अपनी 4 वर्षीय बेटी को लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई थी. बाद में उसने प्रेमी से शादी कर ली थी. इसके बाद बेटी को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर कर हत्या कर दी थी. उसके शव को जंगल में फेंक दिया था. मामले में बच्ची का शव नहीं मिला था, केवल सिर की दो हड्डियां मिली थी. जिनके फॉरेंसिक और डीएनए जांच के आधार पर ही तय किया गया था कि यह नंदिनी की मौत हो गई है.

अपर लोक अभियोजक भारत सिंह आसावत ने बताया कि बूढ़ादीत थाना इलाके के बोरखेड़ा गांव निवासी सुमित यादव ने थाने में गुमशुदगी 16 दिसंबर, 2020 को दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि 11 दिसंबर, 2020 से उसकी 24 वर्षीय पत्नी टीना उर्फ पुष्पा और 4 वर्षीय बेटी नंदनी गुमशुदा हो गई है. इस पूरे मामले में टीना और उसके 45 वर्षीय प्रेमी प्रहलाद राय को दस्तयाब किया था.

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इसके बाद हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र ने 14 मई, 2021 को जांच के बाद रिपोर्ट पेश की. जिसमें सामने आया कि नंदिनी की हत्या टीना और उसके प्रेमी प्रहलाद राय ने की थी. नंदिनी के शव को जयपुर जिले के मनोहरपुर थाना इलाके के माधवगढ़ पुलिया के नीचे नाले में फेंक दिया था. इसके बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण इस मामले में दर्ज कर लिया. जांच के लिए दोनों को लेकर मनोहरपुर थाना इलाके के माधवगढ़ पुलिया के नीचे गए थे. जहां पर बालिका के मौजे, शॉल और कपाल की हड्डी के दो टुकड़े मिले थे. उनकी डीएनए जांच कराई गई. जिसमें सामने आया कि शव नंदिनी का है.

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मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया था. साथ ही उनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया था. इसके बाद 13 गवाहों के बयान न्यायालय में हुए थे. 52 दस्तावेजी सबूत और 10 आर्टिकल भी पेश किए गए थे. जिनके आधार पर एडीजे क्रम संख्या 2 न्यायाधीश सरिता धाकड़ ने टीना और उसके प्रेमी प्रह्लाद राय को मासूम की हत्या और साक्ष्य छुपाने का दोषी माना है. दोनों को आजीवन कारावास व 30 हजार के जुर्माने से दंडित किया गया है.

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अपर लोक अभियोजक भारत सिंह आसावत ने बताया कि इस मामले में टीना और उसके प्रेमी प्रहलाद को जमानत नहीं मिली थी. वह अभी न्यायिक अभिरक्षा में ही चल रहे थे. इस मामले में टीना ने साल 2020 में 11 दिसंबर को अपने घर से बेटी को लेकर फरार हो गई थी. इसके बाद वह जयपुर पहुंच गई, जहां पर उसने प्रेमी प्रहलाद राय के साथ विवाह भी कर लिया था.

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BODY WAS THROWN IN THE FOREST
COURT SENTENCED ACCUSED IN KOTA
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MOTHER WITH LOVER KILLS DAUGHTER

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