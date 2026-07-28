ETV Bharat / state

ममता हुई शर्मसार: 'कान्हा की नगरी' में मां ने घोंटा 3 साल के मासूम का गला, पति से बोली- "काफी देर से सो रहा है बच्चा"

फोन पर बात कर रही मां ने शांत रहने को कहा, मासूम नहीं माना, तो कर दी हत्या

Photo Credit; ETV Bharat
ममता हुई शर्मसार: 'कान्हा की नगरी' में मां ने घोंटा 3 साल के मासूम का गला (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा : जिस मां की गोद को बच्चा दुनिया का सबसे सुरक्षित आशियाना समझता है, जब वही गोद काल बन जाए, तो मानवता का कलेजा कांप उठता है. मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र से एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसने मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को तार-तार कर दिया है. वारदात के बाद महिला ने पति से कहा कि बच्चा काफी देर से उठ नहीं रहा है. सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली यह घटना छोली गांव की है, जहां सोमवार को दोपहर करीब 3 बजे तीन साल का मासूम घर के बाहर अपनी ही धुन में खेल रहा था. शायद उसकी यही चंचलता उसकी जिंदगी का आखिरी खेल बन गई. फोन पर बात कर रही मां रुचि ने उसे कई बार शांत रहने को कहा, लेकिन मासूम नहीं माना, इस पर मां के भीतर का ममत्व अचानक खौफनाक गुस्से में बदल गया और उसने अपने कलेजे के टुकड़े की गला दबाकर हत्या कर दी और घर के अंदर कमरे में सुला दिया.

पति से छुपाया राज
वारदात के बाद महिला ने पति को सूचना दी कि बच्चा उठ नहीं रहा है, उसके बाद जब परिजन मासूम को अस्पताल ले गए, तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसके बाद शाम 7:50 बजे आरोपी महिला के देवर ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुुंची पुलिस ने साध्यों के आधार पर केस दर्ज किया है.


महावन पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि सोमवार शाम को 112 बलदेव थाना क्षेत्र के गांव छोली निवासी गोविंद गुप्ता ने फोन करके बताया कि भाई की पत्नी ने 3 साल के मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची घटना का मौका मुआयना किया गया. उन्होंने यह भी बताया कि 27 जुलाई को 3 साल का मासूम बच्चा घर के बाहर खेल रहा था. कई बार मना करने के बाद भी बच्चा नहीं माना और उधम कर रहा था. इस पर परेशान होकर मां ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और पति से कहा कि बच्चा काफी देर से सो रहा है उठ नहीं रहा. फिलहाल आरोपी रुचि के खिलाफ थाने में मुकदमा किया गया है.

ये भी पढ़ें- लखनऊ में MLA आवास की सातवीं मंजिल से गिरे पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी, अस्पताल में मौत

TAGGED:

MURDER THREE YEARS CHILD
MATHURA NEWS
CHILD MURDER MATHURA
CRIME NEWS MATHURA
MOTHER KILLS CHILD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.