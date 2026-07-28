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ममता हुई शर्मसार: 'कान्हा की नगरी' में मां ने घोंटा 3 साल के मासूम का गला, पति से बोली- "काफी देर से सो रहा है बच्चा"

मथुरा : जिस मां की गोद को बच्चा दुनिया का सबसे सुरक्षित आशियाना समझता है, जब वही गोद काल बन जाए, तो मानवता का कलेजा कांप उठता है. मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र से एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसने मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को तार-तार कर दिया है. वारदात के बाद महिला ने पति से कहा कि बच्चा काफी देर से उठ नहीं रहा है. सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली यह घटना छोली गांव की है, जहां सोमवार को दोपहर करीब 3 बजे तीन साल का मासूम घर के बाहर अपनी ही धुन में खेल रहा था. शायद उसकी यही चंचलता उसकी जिंदगी का आखिरी खेल बन गई. फोन पर बात कर रही मां रुचि ने उसे कई बार शांत रहने को कहा, लेकिन मासूम नहीं माना, इस पर मां के भीतर का ममत्व अचानक खौफनाक गुस्से में बदल गया और उसने अपने कलेजे के टुकड़े की गला दबाकर हत्या कर दी और घर के अंदर कमरे में सुला दिया.

पति से छुपाया राज

वारदात के बाद महिला ने पति को सूचना दी कि बच्चा उठ नहीं रहा है, उसके बाद जब परिजन मासूम को अस्पताल ले गए, तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसके बाद शाम 7:50 बजे आरोपी महिला के देवर ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुुंची पुलिस ने साध्यों के आधार पर केस दर्ज किया है.