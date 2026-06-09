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हत्यारोपी मां का कबूलनामा- 7 महीने के बेटे के सीने पर तब तक पैर रखकर दबाया, जब तक मर नहीं गया

मेरठ: एक मां ने अपने ही 7 महीने के मासूम बेटे की सांसे छीन लीं. बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसकी मां उसे अपने अवैध संबंध में रोड़ा समझ रही थी. पुलिस के सामने जब हत्यारोपी मां ने गुनाह कबूला तो पुलिसकर्मियों की भी रूह कांप गई. फिलहाल, आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्चे के दफन शव को फिर से निकालकर जांच की तैयारी है. यह घटना मेरठ में मुंडाली थाना क्षेत्र के मुरलीपुर गांव की है.

मुरलीपुर निवासी अमित तोमर ने बताया कि नोएडा की एक निजी कंपनी में नौकरी करता है. उसकी शादी करीब 4 साल पहले मुरादाबाद की रहने वाली मीनाक्षी से हुई थी. अमित को पिछले काफी समय से अपनी पत्नी की गतिविधियों और दिल्ली के समसपुर बदली निवासी मोहित नामक युवक के साथ उसके अवैध संबंधों पर शक था. इसी बात को लेकर पिछले 15 दिनों से पति-पत्नी के बीच विवाद भी चल रहा था.

नीले ड्रम की धमकी से खुला राज: ​अमित ने बताया कि जब वह नौकरी के सिलसिले में नोएडा था, तभी उसे सूचना मिली कि उसके 7 महीने के बेटे की अचानक मौत हो गई है. वह आनन-फानन में गांव पहुंचा. जब पत्नी से बच्चे की मौत के बारे में सख्ती से पूछना शुरू किया.

मीनाक्षी ने उसे धमकी भरे लहजे में कहा कि नीले ड्रम वाला मामला मत भूलना. जैसा मुस्कान ने अपने पति के साथ किया था, वैसा ही तेरे साथ भी हो सकता है. ​पत्नी की धमकी और कॉल डिटेल खंगालने के बाद अमित का शक यकीन में बदल गया. वह तुरंत पुलिस के पास पहुंचा और मामले की सूचना दी.

रूह कंपा देने वाला खुलासा: ​पुलिस ने जब आरोपी मां यानी मीनाक्षी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो वह टूट गई. उसने जो सच उगला, उसने पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए. ​पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि 30 मई 2026 को घर में कोई नहीं था.