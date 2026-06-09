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हत्यारोपी मां का कबूलनामा- 7 महीने के बेटे के सीने पर तब तक पैर रखकर दबाया, जब तक मर नहीं गया

मामले की वैज्ञानिक पुष्टि और हत्या का सटीक कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है.

हत्यारोपी मां का कबूलनामा.
हत्यारोपी मां का कबूलनामा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 12:08 PM IST

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मेरठ: एक मां ने अपने ही 7 महीने के मासूम बेटे की सांसे छीन लीं. बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसकी मां उसे अपने अवैध संबंध में रोड़ा समझ रही थी. पुलिस के सामने जब हत्यारोपी मां ने गुनाह कबूला तो पुलिसकर्मियों की भी रूह कांप गई. फिलहाल, आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्चे के दफन शव को फिर से निकालकर जांच की तैयारी है. यह घटना मेरठ में मुंडाली थाना क्षेत्र के मुरलीपुर गांव की है.

मुरलीपुर निवासी अमित तोमर ने बताया कि नोएडा की एक निजी कंपनी में नौकरी करता है. उसकी शादी करीब 4 साल पहले मुरादाबाद की रहने वाली मीनाक्षी से हुई थी. अमित को पिछले काफी समय से अपनी पत्नी की गतिविधियों और दिल्ली के समसपुर बदली निवासी मोहित नामक युवक के साथ उसके अवैध संबंधों पर शक था. इसी बात को लेकर पिछले 15 दिनों से पति-पत्नी के बीच विवाद भी चल रहा था.

नीले ड्रम की धमकी से खुला राज: ​अमित ने बताया कि जब वह नौकरी के सिलसिले में नोएडा था, तभी उसे सूचना मिली कि उसके 7 महीने के बेटे की अचानक मौत हो गई है. वह आनन-फानन में गांव पहुंचा. जब पत्नी से बच्चे की मौत के बारे में सख्ती से पूछना शुरू किया.

मीनाक्षी ने उसे धमकी भरे लहजे में कहा कि नीले ड्रम वाला मामला मत भूलना. जैसा मुस्कान ने अपने पति के साथ किया था, वैसा ही तेरे साथ भी हो सकता है. ​पत्नी की धमकी और कॉल डिटेल खंगालने के बाद अमित का शक यकीन में बदल गया. वह तुरंत पुलिस के पास पहुंचा और मामले की सूचना दी.

रूह कंपा देने वाला खुलासा: ​पुलिस ने जब आरोपी मां यानी मीनाक्षी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो वह टूट गई. उसने जो सच उगला, उसने पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए. ​पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि 30 मई 2026 को घर में कोई नहीं था.

सास-ससुर बाहर गए थे. इसी का फायदा उठाकर महिला ने अपने 7 महीने के मासूम बेटे का पहले गला दबाया और फिर तड़पते हुए बच्चे के सीने पर पैर रखकर, तब तक दबाया जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गईं.

हत्या को अंजाम देने के बाद उसने पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि बच्चे की मौत बीमारी के कारण हुई है. गुपचुप तरीके से शव को दफना भी दिया. अब इस ​मामले में मेरठ पुलिस पूरी सतर्कता से आगे बढ़ रही है. मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए जांच की जा रही है.

कब्र से निकाला जाएगा शव: एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि आरोपी महिला को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है. पति की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. घटना से जुड़े सभी पहलुओं (अवैध संबंध और आपसी विवाद) की गहनता से जांच की जा रही है. साक्ष्यों की पुष्टि होते ही आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि मामले की वैज्ञानिक पुष्टि और हत्या का सटीक कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है. इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी मेरठ के पास भेजी गई है. डीएम से अनुमति मिलते ही मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मासूम के शव को कब्र से बाहर निकाला जाएगा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, जिससे मौत के वास्तविक कारणों का पूरी तरह खुलासा हो सके.

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