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सास को फंसाने के लिए अपनी ही 5 साल की बेटी को मार डाला, आरोपी महिला गिरफ्तार

पटना: बिहार की राजधानी पटना के नजदीक मोकामा से दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक कलयुगी मां ने रिश्ते को कलंकित करते हुए इंसानियत को शर्मसार कर दिया. दरअसल महिला ननद की शादी के लिए पति के पैसे भेजने से नाराज थी. अपने पति के खर्च होते पैसों के विवाद में आरोपी महिला ने अपनी 5 साल की बेटी के साथ मारपीट की और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी.

पति के पैसे खर्च होने से हुई नाराज: मिली जानकारी के मुताबिक पूरा मामला मोकामा थाना क्षेत्र स्थित मेकरा गांव के वार्ड संख्या 6 का है. यहां का निवासी टाइगर राय गुजरात के एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है. टाइगर की बहन की शादी होने वाली थी, जिसके लिए उसने कुछ पैसे घर भेजे थे. इससे टाइगर की पत्नी चांदनी देवी नाराज हो गई और पति के पैसे ज्यादा खर्च होने की वजह से तनाव में आ गई. वह नहीं चाहती थी कि उसके पति का पैसा खर्च हो. इसी तनाव में आकर चांदनी ने बेटी के साथ मारपीट कर गला दबा कर हत्या कर दी.

पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश: बताया जा रहा है कि इतने पर भी आरोपी महिला का मन नहीं भरा तो उसने हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और आरोप अपनी सास पर लगा दिया. महिला ने अपने अपराध की सजा से बचने के लिए खुद ही पुलिस को फोनकर सूचना दी कि सास ने उसकी 5 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी है.

हत्या का आरोप सास पर लगाया: मृतका की पहचान टाइगर राय की 5 वर्षीय पुत्री मुस्कान कुमारी के तौर पर हुई है. बच्ची की हत्या का आरोप बहु ने अपनी सास निशा देवी पर लगा दिया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो महिला ही असल अपराधी निकली. बाद में पुलिस उसे पकड़ कर साथ ले गई.