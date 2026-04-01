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मां ने अपने 4 माह के बच्चे को पटककर मार डाला, सूरजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

सूरजपुर: जिले से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी मां ने अपने ही चार माह के दुधमुंहे बच्चे की पटककर हत्या कर दी. इस अमानवीय कृत्य के बाद पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला बीते 25 मार्च का है. जयपुर गांव निवासी बृन्दावती अपने चार माह के पुत्र हंसराज को गोद में लेकर घर के बाहर खड़ी थी. इसी दौरान बच्चा लगातार रो रहा था. बच्चे का रोना मां को इतना नागवार गुजरा कि वह गुस्से में आपा खो बैठी. गुस्से में आकर उसने मासूम बच्चे को जोर से जमीन पर पटक दिया.

बच्चा रोने लगा तो मां ने गुस्से में पटका, मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिता अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन...

घटना के समय सड़क के दूसरी ओर उसका पति सुनसाय खड़ा होकर किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत कर रहा था. बच्चे को पटकने के बाद आरोपी मां ने गंभीर रूप से घायल बच्चे को उठाया और पति को थमा दिया. इसके बाद परिजन तत्काल बच्चे को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे. अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम हंसराज ने दम तोड़ दिया. वह बच्चा जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, उसकी जिंदगी एक पल के गुस्से में खत्म हो गई.

मां बच्चे की देखरेख अच्छे से नहीं कर पा रही थी, इससे पहले भी 3 बच्चों की स्वास्थ्य कारणों से मृत्यु हो चुकी थी- अभिषेक पैकरा, SDOP

मां को हुई जेल

घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी मां बृन्दावती को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. इस मामले में एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैकरा ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.