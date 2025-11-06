ETV Bharat / state

बच्चे बहुत रोते हैं... इसलिए गंगा में फेंक कर खुद भी लगा दी छलांग, फर्रुखाबाद में मां निकली बेरहम

पति गया था खिलौने खरीदनेः जानकारी के मुताबिक, शमशाबाद थाना क्षेत्र के गांव न्यामतपुर निवासी जितेंद्र कुमार की ससुराल हरदोई में है. जितेंद्र कुमार ने बताया कि गुरुवार को बाइक से पत्नी अर्चना व दो बच्चों को ससुराल से अपने घर लेकर आ रहा था. जब वह ढाई घाट गंगा पुल पर पहुंचा तो वहां मेला लगा हुआ था. इस दौरान घर पर अन्य बच्चों के लिए पत्नी को पुल पर खड़ा कर खिलौना लेने चला गया.

फर्रुखाबादः बच्चों के रोने से एक मां इस कदर परेशान हुई कि उसने अपनी और उनकी जान लेने की ठान ली. थाना शमशाबाद क्षेत्र के ढाई घाट गंगा पुल पर गुरुवार को बाइक खड़ी कर पति मेले में बच्चों के लिए खिलौने लेने चला गया. इस दौरान महिला ने अपने दो बच्चों को गंगा में फेंक कर खुद भी छलांग लगा दी. हालांकि घाट पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत तीनों को बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमशाबाद में भर्ती कराया. वहीं, मौके पर जुटे लोग मां को कोसते हुए कहा कि बच्चों का क्या कसूर है. बच्चे तो बच्चे होते हैं.

पहले बच्चों को फेंकाः इस दौरान पत्नी ने अर्चना ने 3 साल की बेटी और 1 वर्षीय बेटे को गंगा में फेंक कर खुद छलांग लगा दी. पुल पर मौजूद व गंगा तट पर मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई. गंगा तट पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम ने तत्काल तीनों को सकुशल बाहर निकाल लिया. इस दौरान पति भी वहां पहुंच गया. जिसके बाद तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमसाबाद में भर्ती कराया. डॉक्टर विश्व दीप ने बताया कि तीनों की हालत ठीक है.

बच्चों के साथ मरने की सोची थीः जितेंद्र ने बताया कि खिलौने लेकर बाइक के पास वापस आ भी नहीं पाया था, तभी दौरान हंगामा मच गया. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया की महिला ने पहले बच्चों को गंगा में फेंका. इसके बाद खुद छलांग लगाई है. जब मौके पर पहुंचा तब तक बच्चे और पत्नी को बाहर निकाल लिया गया था. अर्चना ने बताया कि उसे कोई समस्या नहीं है. बच्चे रोते बहुत हैं, इसलिए गंगा में फेंक दिए थे. सोचा बच्चों के साथ हम भी मर जाएंगे, इसलिए ही हमने गंगा में छलांग लगाई थी. अर्चना ने कहा कि पति उसको परेशान नहीं करते हैं. उसके चार बच्चे है. वह पति के साथ मायके से वापस आ रही थी.



एनडीआरएफ टीम ने तुरंत बाहर निकालाः एनडीआरएफ टीम के सदस्य देवेंद्र बहादुर सिंह ने बताया महिला ने पहले बच्चों को फेंका था. उस समय घटना स्थल पर वह मौजूद थे. तत्काल स्टीमर से अन्य सदस्यों की मदद से तीनों को बाहर निकाला. जिसके बाद पुलिस चौकी लेकर गए और वहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. शमशाबाद थाना प्रभारी रमेश सिंह ने बताया कि ढाई घाट पुल पर एक महिला अर्चना ने तीन वर्षीय बेटी आशिकी और एक वर्षीय बेटे आशीष के साथ गंगा में छलांग लगा दी. मौके पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और गोताखोरों की सतर्कता से तीनों की जान बच ली.महिला तथा बच्चों को पति की मौजूदगी में परिवार को सकुशल सुपुर्द किया गया है.

