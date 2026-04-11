बागपत में बेटे को बचाने के लिए हाई वोल्टेज लाईन पर कूद गई मां, खेलते समय छत से गिर गया था मासूम
झटके के साथ मां-बेटा दोनों नीचे गली में जा गिरे. ग्रामीणों ने दोनों को लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 3:47 PM IST
बागपत : कहावत है, मां की ममता के आगे मौत भी घुटने टेक देती है. बागपत के निवाड़ा गांव में यह कहावत हकीकत में बदल गई, जब एक मां ने अपने चार साल के बेटे को बिजली तारों से बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी.
निवाड़ गांव में रहने वाले अमित पेशे से चालक हैं. अमित ड्यूटी पर थे, उनकी पत्नी अमृता घर की छत पर कामकाज में व्यस्त थीं. इसी बीच उनका चार साल का बेटा कुश खेलते-खेलते अचानक संतुलन खो बैठा और सीधे छत के नीचे से गुजर रही हाई-वोल्टेज बिजली की लाइनों में जा फंसा. करंट लगते ही जोरदार धमाका हुआ. धमाके की आवाज सुनते ही अमृता भागकर बच्चे के पास पहुंची.
अमृता ने अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे जलते हुए तारों की ओर छलांग लगा दी. झटके के साथ मां-बेटा दोनों नीचे गली में जा गिरे. चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ने दोनों को लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया. बिजली के करंट से मासूम कुश काफी झुलस गया था और उसके कपड़े तक जल गए थे, वहीं गिरने के कारण अमृता को भी गंभीर चोटें आईं.
जिला अस्पताल में इलाज कर रहे डॉ. शादाब अनवर ने बताया, बच्चे को करंट से काफी नुकसान हुआ था, लेकिन समय पर इलाज मिलने से अब उसकी हालत स्थिर है. मां को भी चोटें आई हैं, दोनों का उपचार कर उन्हें घर भेज दिया गया है.
अमृता ने बताया, अभी कुछ दिन पहले ही कुश का स्कूल में दाखिला कराया था. उनके मन में बस यही डर था कि अगर वो एक सेकंड की भी देरी करतीं, तो शायद उनका लाल उनसे हमेशा के लिए छिन जाता. आज पूरे इलाके में अमृता के इस अदम्य साहस की चर्चा है.
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