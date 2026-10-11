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औरैया में डिलीवरी के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत, आक्रोशित परिजनों ने लगाया जाम, चार लोगों पर एफआईआर दर्ज कर अस्पताल हुआ सीज

जच्चा-बच्चा की मौत पर हंगामा ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया: यूपी के औरैया में बिधूना नगर के मां पीताम्बरा हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया. परिजनों ने अस्पताल संचालकों और संबंधित लोगों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर इटावा-बिधूना मार्ग जाम कर दिया. करीब दो घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने लोगों को शांत कराया प्रदर्शन खत्म कराया. वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सीज कर दिया. पुलिस ने पति की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्राइवेट अस्पताल ले जाने का आरोप

पति सुरजीत के मुताबिक, उनकी पत्नी आयशा को प्रसव पीड़ा होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अरवा कटरा ले जाया गया था. जहां मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी. सुरजीत का आरोप है कि इसी दौरान शिवा उर्फ यादव, प्रशांत यादव, अभी यादव और चमन शर्मा उनकी पत्नी को मां पीताम्बरा हॉस्पिटल ले आए. जहां इलाज शुरू किया गया.

घंटों की मशक्कत के बाद हटा जाम (Video Credit; ETV Bharat) आरोप है कि प्रसव के दौरान पहले मृत बच्चे का जन्म हुआ और इसके बाद आयशा की तबीयत भी बिगड़ने लगी. बाद में उसकी भी मौत हो गई. सुरजीत ने यह भी आरोप लगाया कि चारों आरोपियों ने अपनी कार से उनकी पत्नी को कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल ले गए और शव को अस्पताल के बाहर छोड़ दिया. इसके बाद परिजन शव लेकर आए और पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों ने लगाया जाम