शर्मनाक! शादी तोड़ने की धमकी देकर भाई की सास से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल, गिरफ्तार
आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिलाकर पिला दिया, फिर दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 1:38 PM IST
कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने छोटे भाई की सास के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. आरोपी ने शादी के कुछ दिन पहले पीड़िता को बहाने से कमरे में बुलाया और वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास से उस समय दबोचा, जब वह मुंबई भागने की फिराक में था. कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है.
दरअसल, पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दिल्ली में कार्यरत एक युवक का विवाह उसकी बेटी से तय हुआ था. बीते 24 अप्रैल को दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे ठीक सात दिन पहले यानी 17 अप्रैल को युवक के बड़े भाई ने पीड़िता को कपड़े खरीदने के बहाने कल्याणपुर स्थित आवास विकास के अपने कमरे पर बुलाया.
पीड़िता का आरोप है कि वहां पहुंचने पर आरोपी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जब वह बेहोश हो गई तो उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान आरोपी ने महिला की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए. होश में आने पर जब महिला ने विरोध किया, तो आरोपी ने वीडियो वायरल करने और छोटे भाई की शादी तुड़वाने की धमकी देकर उन्हें खामोश कर दिया. उसके बाद अश्लील वीडियो के दम पर वह लगातार महिला का शारीरिक शोषण करता रहा.
शादी होने के बाद भी जब आरोपी की प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग बंद नहीं हुई, तो पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपने परिवार को पूरी आपबीती सुनाई. तब परिजनों के साथ बीते 6 मई को कल्याणपुर थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई.
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. करीब दो महीने तक चली गहन जांच में पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपों को सही पाया. इस दौरान आरोपी को कई बार पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वह नहीं आया और फरार हो गया. बुधवार रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे रेलवे स्टेशन के पास से घेराबंदी कर पकड़ लिया.
डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर मिलने पर तत्काल सुसंगत और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी. जांच के दौरान आरोपी पर लगे आरोप सच पाए गए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है.
ये भी पढ़ें- मेरठ में बेकाबू कैंटर ने बाइक सवार दोस्तों को रौंदा, एक की मौत; ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस