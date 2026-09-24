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मुजफ्फरनगर में सास ने बहू की कराई दूसरी शादी, देवर ने भाई बनकर किया कन्यादान, दादी के पास रहेंगी पोतियां

सास ने बहू के लिए खोजा नया जीवनसाथी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : जिले में एक शादी समाज के लिए उस समय मिसाल बन गई है. बेटे की मौत के एक महीने बाद ही सास ने अपनी बहू की दूसरी शादी कराई. मां बनकर बहू को बेटी की तरह घर से विदा किया. देवर ने भी भाई बनकर कन्यादान कर सभी रस्मों को निभाया. दोनों पोतियां दादी के पास रहेंगी. दरसअल, 10 साल पहले हरिद्वार के बहादुरपुर की मीनाक्षी का विवाह खतौली कस्बे के दयालपुरम निवासी रोहित के साथ हुआ था. रोहित और मीनाक्षी की दो बेटियां (7 और डेढ़ साल की) हैं. 14 अगस्त को कैंसर से जूझ रहे रोहित के पिता राज मिस्त्री ओमपाल का निधन हो गया था. अगले ही दिन 15 अगस्त को रोहित की भी सदमे से मौत हो गई. आर्य समाज मंदिर में हुई शादी. (Video Credit; ETV Bharat) आर्य समाज मंदिर में हुई शादी : घर में जवान बहू को देख सास सुनीता ने मीनाक्षी की शादी कराने का फैसला लिया. राजस्थान के नारायणपुर में चाट की दुकान चलाने वाले योगेश के साथ मीनाक्षी की रजामंदी से आर्य समाज मंदिर में बुधवार को पूरे रीति रिवाज से शादी हुई. इस दौरान देवर मोहित ने भी भाई बनकर अपनी भाभी का कन्यादान किया. मीनाक्षी भी शादी से खुश नजर आ रही थी. मीनाक्षी के मायके से इस शादी में कोई शामिल नहीं हुआ.