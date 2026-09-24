मुजफ्फरनगर में सास ने बहू की कराई दूसरी शादी, देवर ने भाई बनकर किया कन्यादान, दादी के पास रहेंगी पोतियां
मीनाक्षी की पहली शादी 2017 में हुई थी. 15 अगस्त को पति का निधन हो गया. बुधवार को आर्य समाज मंदिर में शादी हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 5:50 PM IST
मुजफ्फरनगर : जिले में एक शादी समाज के लिए उस समय मिसाल बन गई है. बेटे की मौत के एक महीने बाद ही सास ने अपनी बहू की दूसरी शादी कराई. मां बनकर बहू को बेटी की तरह घर से विदा किया. देवर ने भी भाई बनकर कन्यादान कर सभी रस्मों को निभाया. दोनों पोतियां दादी के पास रहेंगी.
दरसअल, 10 साल पहले हरिद्वार के बहादुरपुर की मीनाक्षी का विवाह खतौली कस्बे के दयालपुरम निवासी रोहित के साथ हुआ था. रोहित और मीनाक्षी की दो बेटियां (7 और डेढ़ साल की) हैं. 14 अगस्त को कैंसर से जूझ रहे रोहित के पिता राज मिस्त्री ओमपाल का निधन हो गया था. अगले ही दिन 15 अगस्त को रोहित की भी सदमे से मौत हो गई.
आर्य समाज मंदिर में हुई शादी : घर में जवान बहू को देख सास सुनीता ने मीनाक्षी की शादी कराने का फैसला लिया. राजस्थान के नारायणपुर में चाट की दुकान चलाने वाले योगेश के साथ मीनाक्षी की रजामंदी से आर्य समाज मंदिर में बुधवार को पूरे रीति रिवाज से शादी हुई. इस दौरान देवर मोहित ने भी भाई बनकर अपनी भाभी का कन्यादान किया. मीनाक्षी भी शादी से खुश नजर आ रही थी. मीनाक्षी के मायके से इस शादी में कोई शामिल नहीं हुआ.
सास ने बहुत अच्छा किया : बहू मीनाक्षी भटनागर ने कहा, मैं यह शादी अपनी मर्जी से कर रही हूं. मेरी पहली शादी 2017 में हुई बहादरपुर जाट में हुई थी. मेरे पहले पति एक्सपायर हो गए. मैं यह दूसरी शादी अपनी मर्जी से कर रही हूं. किसी का कोई दबाव नहीं है. मैंने यह डिसीजन लिया है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं. मेरी सास ने बहुत अच्छा किया.
हमेशा बना रहेगा रिश्ता : देवर मोहित ने कहा, मेरे भाई और मेरे पिता किसी कारण से एक्सपायर हो गए. लगभग एक महीना हो गया. भाभी और बच्चों की जिंदगी को देखते हुए हमने यह फैसला किया. परिवार से बातचीत करने और भाभी की रजामंदी के बाद हमने रिश्ता तलाशा और उनकी शादी कराई. अपनी बहन बनाकर इनको विदा कर रहे हैं. भविष्य में कोई परेशानी होगी उसके हम जिम्मेदार होंगे और हमारा रिश्ता इनसे हमेशा रहेगा.
बहू नहीं बेटी माना : सास सुनीता ने बताया, बहू को अपनी बेटी बनाकर शादी कर रही हूं. बेटी बनाकर इसको अपने घर से विदा कर रही हूं आर्य समाज मंदिर से जैसा मैंने सोचा ऐसे ही हर किसी को सोचना चाहिए. अपनी सोच ऐसे ही करनी चाहिए. इस बेटी को सुख मिले, आगे जाकर जैसे यहां सुख मिला ऐसे ही इसको सुख मिले. आना-जाना लगा रहेगा. बेटी की तरह हर त्योहार पर अपने घर बुलाऊंगी.
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