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धमतरी में सास और पति गिरफ्तार, गला घोंटकर हुई थी नवविवाहिता की हत्या

करेलीबड़ी थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 30 मार्च 2026 को ग्राम हरदी में नवविवाहिता सोमबाई यादव की मृत्यु की सूचना मिलने पर करेलीबड़ी चौकी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर मर्ग कायम कर विस्तृत विवेचना शुरू की गई. घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण, परिस्थितिजन्य साक्ष्य जांचने और गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने हर पहलू से जांच शुरू की. शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) रिपोर्ट में मृत्यु का कारण दम घुटना बताया गया. जिससे ये साफ हुआ की महिला का गला घोंटा गया है.

धमतरी: करेलीबड़ी थाना चौकी क्षेत्र के ग्राम हरदी में बीते दिनों नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. पुलिस ने जांच के बाद खुलासा किया कि महिला की मौत गला घोंटने से हुई है. पुलिस की जांच में ये पता चला कि मृतक महिला की सास और पति ने इस वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक महिला की सास और पति को गिरफ्तार कर लिया है.

गला घोंटकर हुई थी नवविवाहिता की हत्या (ETV Bharat)



संतान को लेकर होता था विवाद

जांच के दौरान पुलिस एवं एफएसएल टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर सामने आया कि मृतिका और उसके पति चन्द्रशेखर यादव के बीच संतान को लेकर अक्सर विवाद होता था. घटना के दिन भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर रस्सी से गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी. पुलिस की सख्त पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त काले रंग की नोई रस्सी बरामद की गई. आरोपी को 1 अप्रैल को विधिवत गिरफ्तार किया गया.





सास ने दिया बेटे का साथ

विवेचना में यह भी सामने आया कि आरोपी की मां रीना बाई यादव ने घटना की सच्चाई छिपाने का प्रयास करते हुए महिला की मौत को सीने में दर्द से होना बताया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. इस पर उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया. दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) एवं 238(क) के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.



एसडीओपी का बयान

एसडीओपी रागिनी मिश्रा ने बताया कि महिला की संदिग्ध मौत की जांच पुलिस एवं फोरेंसिक टीम द्वारा की गई, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या की पुष्टि हुई. मामले में पति और सास को गिरफ्तार कर आगे की जांच जारी है.