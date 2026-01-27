1512 अस्पतालों में लागू होगा 'मदर हब एवं स्पोक मॉडल': चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर
चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इस मॉडल के तहत छोटे अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मरीजों के जांच सैंपल लिए जाएंगे.
Published : January 27, 2026 at 1:45 PM IST
कुचामन सिटी: डीडवाना–कुचामन जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर मंगलवार को पलाड़ा गांव पहुंचे. यहां उन्होंने भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी. इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए होते हुए उन्होंने कहा कि 'मदर हब एवं स्पोक मॉडल' को प्रदेश के 1512 सरकारी अस्पतालों में लागू किया जाएगा.
मंत्री खींवसर ने कहा कि 'मदर हब एवं स्पोक मॉडल' योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी. इसकी शुरुआत हो चुकी है. जल्द ही इसे राजस्थान के 1512 सरकारी अस्पतालों में लागू किया जाएगा. मंत्री ने बताया कि इस मॉडल के तहत प्रदेश में जांच सुविधाओं को एक मजबूत नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है. योजना के अंतर्गत राजस्थान में कुल 42 मदर लैब, 135 हब लैब और 1335 स्पोक लैब तैयार की जाएगी. जिला स्तर की सबसे बड़ी जांच इकाई को मदर लैब कहा जाएगा, उप-जिला स्तर पर हब लैब और तहसील या ब्लॉक स्तर पर स्पोक लैब स्थापित की जाएगी.
उन्होंने बताया कि इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि छोटे अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मरीजों के रक्त और अन्य जांच सैंपल लिए जाएंगे. इन सैंपलों की जांच बड़े अस्पतालों में स्थित मदर लैब में की जाएगी और रिपोर्ट मरीज को उसके गांव या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ही उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही मरीज को ऑनलाइन माध्यम से भी रिपोर्ट घर बैठे मिल सकेगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी.
चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा. सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर नागरिक को सुलभ, आधुनिक और भरोसेमंद चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए.