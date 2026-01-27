ETV Bharat / state

1512 अस्पतालों में लागू होगा 'मदर हब एवं स्पोक मॉडल': चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर

कुचामन सिटी: डीडवाना–कुचामन जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर मंगलवार को पलाड़ा गांव पहुंचे. यहां उन्होंने भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी. इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए होते हुए उन्होंने कहा कि 'मदर हब एवं स्पोक मॉडल' को प्रदेश के 1512 सरकारी अस्पतालों में लागू किया जाएगा.

मंत्री खींवसर ने कहा कि 'मदर हब एवं स्पोक मॉडल' योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी. इसकी शुरुआत हो चुकी है. जल्द ही इसे राजस्थान के 1512 सरकारी अस्पतालों में लागू किया जाएगा. मंत्री ने बताया कि इस मॉडल के तहत प्रदेश में जांच सुविधाओं को एक मजबूत नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है. योजना के अंतर्गत राजस्थान में कुल 42 मदर लैब, 135 हब लैब और 1335 स्पोक लैब तैयार की जाएगी. जिला स्तर की सबसे बड़ी जांच इकाई को मदर लैब कहा जाएगा, उप-जिला स्तर पर हब लैब और तहसील या ब्लॉक स्तर पर स्पोक लैब स्थापित की जाएगी.